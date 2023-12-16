عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

5 سيارات مستعملة في مصر بـ 200 ألف جنيه

سيارات مستعملة
سيارات مستعملة

يضم السوق المصري للسيارات المستعملة، عددا كبيرا من الطرازات المتنوعة، سواء كانت من الناحية الهيكلية بين السيدان والهاتشباك، والرياضية متعددة الاستخدام، أو من ناحية اختلاف العلامات التجارية وبلد المنشأ، بالاضافة إلى تنوع التجهيزات والتقنيات الفنية، وعامل مهم ضمن أركان العملية الشرائية وهو السعر.

 

بديلة رينو لوجان.. أرخص سيارة سيدان تقدمها العلامة الفرنسية في مصر

أرخص سيارة .. بيجو 301 موديل 2024 بهذه الأسعار

"جاك j7" تكسر المليون للمرة الأولى .. سعر أرخص سيارة

أخبار السيارات.. أرخص سيارة تقدمها MG وكيا وسعر تويوتا كورولا 2023 ورينو داستر كسر زيرو

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" 5 سيارات مستعملة ضمن باقة الـ 200 ألف جنيه بالسوق المصري.

 سيارات مستعملة 

1 – رينو لوجان 2012 

 

نبدأ بالسيارة رينو لوجان موديل 2012، والتي تحمل شعار الصانع الفرنسي، مع اطلالة السيدان الشهيرة، وتأتي هذه السيارة بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، بقوة 90 حصانا، وناقل سرعات يدوي مكون من 5 نقلات، بالاضافة إلى عدة تجهيزات ومنها مكيف هواء، زجاج كهربائي، نظام صوتي ترفيهي.

 

تقدم السيارة رينو لوجان 2012 بسعر يتراوح بين 220 الف حتى 240 الف جنيه.

 سيارات مستعملة 

2 - اسبيرانزا A516 موديل 2009 

 

تنتمي السيارة إلى طرازات السيدان، وتقدم بتصميم خارجي كبير الحجم يعكس المساحة الداخلية الرحبة، كما تضم السيارة مساحة تخزين خلفية واسعة، ومحرك 1600 سي سي، 4 سلندر، مع ناقل سرعات مانيوال 5 غيار، وتجهيزات تتضمن نظام صوتي، مكيف هواء، زجاج كهربائي، جنوط.

 

تقدم السيارة اسبيرانزا A516 موديل 2009 بأسعار تتراوح بين 160 حتى 190 الف جنيه.

 سيارات مستعملة 

3 – سوزوكي فيتارا 1999 

 

تضم السيارة سوزوكي فيتارا 1999 تصميم خارجي ينتمي للفئة الرياضية، مع ارتفاع مناسب يمنحها افضلية التعامل مع الطرق الوعرة، بالاضافة إلى قدرات فنية تتضمن محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، وناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء 4 غيار، مع نظام ترفيهي صوتي، وزجاج كهربائي بالناحية الأمامية.

 

تقدم السيارة بسعر يتراوح بين 180 الف حتى 215 الف جنيه.

 سيارات مستعملة 

4 – جيلي امجراند موديل 2015 

 

ظهرت السيارة جيلي امجراند موديل 2015 للبيع عبر الانترنت، بحالة جيدة من الخارج مع طلاء محدث، وبحالة الفبريكا من الداخل، بالاضافة إلى جنوط رياضية من 5 اضلاع، بينما تستمد قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، مقترن بناقل سرعات مانيوال 5 غيار، بتقنية الدفع الامامي للعجلات، مع مكيف هواء يدوي، ونظام صوتي، وزجاج كهربائي أمامي.

 

وتقدم السيارة جيلي امجراند موديل 2015 التي نتحدث عنها في هذا الموضوع بقيمة سعرية بلغت 230 الف جنيه.

 سيارات مستعملة 

5 – بي واي دي F3 موديل 2013 

 

تعتبر السيارة بي واي دي F3 واحدة من اشهر سيارات السيدان في الشارع المصري، والتي تأتي بعدد من التجهيزات منها مكيف هواء، جنوط رياضية، فرامل ABS، بالاضافة إلى زجاج كهربائي، ومحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، مع تقنية الجر الأمامي للعجلات، وناقل سرعات يدوي مكون من 5 نقلات.

 

تباع السيارة بي واي دي F3 موديل 2013 بسعر يبدأ من 190 ألف جنيه.

سيارات مستعملة سيارات مستعملة 5 سيارات مستعملة أسعار السيارات أسعار السيارات المستعملة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سبب صادم.. سر طلاق شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب بعد رحلة السعودية

عقب وفاة أمير الكويت.. من هو الشيخ مشعل الأحمد الصباح ولى عهد الكويت ؟

بعد طلاقهما.. رسالة حسام حبيب إلى شيرين عبدالوهاب

أزمة السكر انتهت|لا تدفع أكثر من 27 جنيهًا للكيلو.. وهذه منافذ التوزيع

حجازي في ورطة بسبب معسكر الأهلي بكأس العالم للأندية.. واللاعب يرد

الانقلاب الشتوي| انخفاض كبير في درجات الحرارة وتحذير من رئيس مركز المناخ

قرار عاجل من أمير قطر بسبب وفاة الشيخ نواف الأحمد أمير الكويت

شوبير يعلن مفاجأة جديدة بعد فوز الأهلي على اتحاد جدة

موضوعات متعلقة

اركب رينو ميجان 2022 أعلى فئة "أوتوماتيك" بهذا السعر

بـ 160 ألف جنيه .. اركب هذه السيارة الشبابية

بورشه كايين 2023 للبيع بهذا السعر في مصر

سعر جيلي جيومتري C الكهربائية 2024 بالسوق المصري

بديلة رينو لوجان.. أرخص سيارة سيدان تقدمها العلامة الفرنسية في مصر

أسعار هيونداي النترا HD موديل 2024 في مصر

هيونداي تكشف عن IONIQ 5 N الكهربائية الجديدة.. صور

اركب مرسيدس C180 موديل 2022 كسر زيرو.. اعرف سعرها

ترشيحاتنا

تعليق أبو عبيدة على مصرع 3 أسرى لدى المقاومة بنيران إسرائيلية

لفظ ساخر .. نتنياهو يواجه انتقادات حادة بعد حادث إنهاء حياة الرهائن

وزير دفاع أنقرة: الجيش التركي حيد 2084 إرهابيا

مفاجأة جديدة في قضية نصب البلوجر هدير عاطف

مضاعفة عقوبة الحبس والغرامة في جريمة التحرش طبقا للقانون

في قاعة المؤتمرات.. الهيئة الوطنية تعلن نتيجة الانتخابات الرئاسية من مدينة نصر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل النظام الغذائي الغني بالألياف صحي؟.. تفاصيل صادمة

إطلالة ساحرة .. نجلاء بدر تخطف الأنظار في مهرجان الجونة السينمائي

بسبب رشاقتها.. إلهام شاهين تثير الجدل حول فقدان وزنها.. صور

طريقة عمل كبيبة القرع المقلية.. جديدة وغير تقليدية

فيديو

السرطان والعجز الجنسي.. أمراض خطيرة يسببها الطبخ في السيراميك والجرانيت

زواج 5 سنين انتهى في الرياض..القصة الكاملة لانفصال شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

أخت رجال.. نجمة تيجي نتجوز بالسر تطرح أغنية جديدة.. فيديو

بطولة ليلى علوى.. طرح البرومو الدعائي لفيلم مقسوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الحياة بين الصعوبات والانفراجات

هالة الحلفاوي

هالة الحلفاوي تكتب: عام جديد.. أمل جديد

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المُتيّم بالذكرى

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: صباح الخير ياغزة

عمرو صبحي يكتب: قانون الجو بين الفلسفة والتطبيق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

اﻟﻤﺰﻳﺪ