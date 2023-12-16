5 سيارات مستعملة في مصر بـ 200 ألف جنيه

يضم السوق المصري للسيارات المستعملة، عددا كبيرا من الطرازات المتنوعة، سواء كانت من الناحية الهيكلية بين السيدان والهاتشباك، والرياضية متعددة الاستخدام، أو من ناحية اختلاف العلامات التجارية وبلد المنشأ، بالاضافة إلى تنوع التجهيزات والتقنيات الفنية، وعامل مهم ضمن أركان العملية الشرائية وهو السعر.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" 5 سيارات مستعملة ضمن باقة الـ 200 ألف جنيه بالسوق المصري.

سيارات مستعملة

1 – رينو لوجان 2012

نبدأ بالسيارة رينو لوجان موديل 2012، والتي تحمل شعار الصانع الفرنسي، مع اطلالة السيدان الشهيرة، وتأتي هذه السيارة بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، بقوة 90 حصانا، وناقل سرعات يدوي مكون من 5 نقلات، بالاضافة إلى عدة تجهيزات ومنها مكيف هواء، زجاج كهربائي، نظام صوتي ترفيهي.

تقدم السيارة رينو لوجان 2012 بسعر يتراوح بين 220 الف حتى 240 الف جنيه.

سيارات مستعملة

2 - اسبيرانزا A516 موديل 2009

تنتمي السيارة إلى طرازات السيدان، وتقدم بتصميم خارجي كبير الحجم يعكس المساحة الداخلية الرحبة، كما تضم السيارة مساحة تخزين خلفية واسعة، ومحرك 1600 سي سي، 4 سلندر، مع ناقل سرعات مانيوال 5 غيار، وتجهيزات تتضمن نظام صوتي، مكيف هواء، زجاج كهربائي، جنوط.

تقدم السيارة اسبيرانزا A516 موديل 2009 بأسعار تتراوح بين 160 حتى 190 الف جنيه.

سيارات مستعملة

3 – سوزوكي فيتارا 1999

تضم السيارة سوزوكي فيتارا 1999 تصميم خارجي ينتمي للفئة الرياضية، مع ارتفاع مناسب يمنحها افضلية التعامل مع الطرق الوعرة، بالاضافة إلى قدرات فنية تتضمن محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، وناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء 4 غيار، مع نظام ترفيهي صوتي، وزجاج كهربائي بالناحية الأمامية.

تقدم السيارة بسعر يتراوح بين 180 الف حتى 215 الف جنيه.

سيارات مستعملة

4 – جيلي امجراند موديل 2015

ظهرت السيارة جيلي امجراند موديل 2015 للبيع عبر الانترنت، بحالة جيدة من الخارج مع طلاء محدث، وبحالة الفبريكا من الداخل، بالاضافة إلى جنوط رياضية من 5 اضلاع، بينما تستمد قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، مقترن بناقل سرعات مانيوال 5 غيار، بتقنية الدفع الامامي للعجلات، مع مكيف هواء يدوي، ونظام صوتي، وزجاج كهربائي أمامي.

وتقدم السيارة جيلي امجراند موديل 2015 التي نتحدث عنها في هذا الموضوع بقيمة سعرية بلغت 230 الف جنيه.

سيارات مستعملة

5 – بي واي دي F3 موديل 2013

تعتبر السيارة بي واي دي F3 واحدة من اشهر سيارات السيدان في الشارع المصري، والتي تأتي بعدد من التجهيزات منها مكيف هواء، جنوط رياضية، فرامل ABS، بالاضافة إلى زجاج كهربائي، ومحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، مع تقنية الجر الأمامي للعجلات، وناقل سرعات يدوي مكون من 5 نقلات.

تباع السيارة بي واي دي F3 موديل 2013 بسعر يبدأ من 190 ألف جنيه.