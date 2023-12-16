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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المقاومة الفلسطينية تدك تجمعات لجيش الاحتلال في مناطق متفرقة من غزة

المقاومة الفلسطينية
المقاومة الفلسطينية

دكت كتائب المقاومة الفلسطينية تجمعات جيش الاحتلال في مناطق متفرقة من غزة، وفق ما ذكرت صحف ومواقع فلسطينية وعربية.
قالت كتائب عزالدين القسام ان مقاتلي المقاومة استهدفوا بقذيفة مضادة للأفراد قوة صهيونية راجلة في منزل شرق خانيونس وأوقعوا عناصرها بين قتيل وجريح.

كما ذكرت كتائب القسام: "استهدفنا آلية عسكرية صهيونية جنوب دير البلح بقذيفتي الياسين 105 ما أدى إلى احتراقها بالكامل".
أضافت كتائب القسام: "استهدفنا 3 دبابات صهيونية من طراز ميركافا بقذائف الياسين 105 شرق مدينة خانيونس".
قبل ذلك، قالت كتائب سرايا القدس انها استهدفت دبابة وجرافة صهيونيتين بقذائف تاندوم في تل الزعتر شمالي قطاع غزة.

احتلال استهدف المقاومة الفلسطينية جرافة جيش الاحتلال دبابات سرايا القدس شرق خانيونس شمالي قطاع غزة كتائب عزالدين القسام

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