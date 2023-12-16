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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مجلس الحرب الإسرائيلي يبحث صفقة أسرى جديدة مع حماس

مجلس الحرب الإسرائيلي
مجلس الحرب الإسرائيلي

قال موقع "والا" العبري، اليوم السبت، إن مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي، سوف يجتمع الليلة لبحث استئناف الاتصالات بشأن صفقة أسرى جديدة مع حركة حماس في قطاع غزة.

وفي وقت سابق أمس، التقى رئيس الموساد الإسرائيلي دافيد برنياع، في أوسلو بالنرويج، مع رئيس وزراء قطر محمد عبد الرحمن آل ثاني، في إطار محاولة تجديد المحادثات بشأن صفقة تبادل أسرى جديدة بين حركة حماس وإسرائيل، بحسب ما ذكرته صحيفة "وول ستريت جورنال".

قالت مصادر مطلعة تحدثت معها الصحيفة إن المحادثات استكشافية. ووفقا لهم، من المتوقع أيضا أن يجتمع دافيد برنياع مع مسؤولين مصريين.

وبحسب التقرير، هناك صعوبات كبيرة في صياغة صفقة جديدة لإطلاق سراح الأسرى.

وقال مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، أمس، إنه تحدث مع برنياع في اليوم السابق حول التقدم نحو إطلاق سراح جميع الأسرى.

وأضاف: "لست متفائلاً ولا متشائماً بشأن المزيد من الإصدارات قريباً".

ووفقا للصحيفة فأن اللقاء اليوم بين ممثل إسرائيلي وممثل قطري هو الأول منذ أسبوعين.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن المفاوضات بشأن صفقة تبادل أسرى أخرى، بين إسرائيل وحركة حماس "معقدة وتصحبها تحديات"، مشيرة إلى إنها قد تستغرق وقتاً طويلاً.

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