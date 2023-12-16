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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد حادث قتل الرهائن على أيدي الاحتلال.. خطاب مهم لـ نتنياهو مساء اليوم

نتنياهو
نتنياهو

أعلن مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه سيلقي كلمة ويعقد مؤتمرًا صحفيًا اليوم السبت في تمام الساعة 8.30 مساء.

وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، يأتي خطاب نتنياهو وسط انتقادات متزايدة له بعد واقعة قتل 3 رهائن على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية ووسط ضغوط متزايدة للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح محتجزين إضافيين من غزة.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي أقرت في وقت سابق، بمقتل ثلاثة رهائن إسرائيليين عن طريق الخطأ في قطاع غزة، على الرغم من حملهم العلم الأبيض. 

وقال جيش الاحتلال إن الضحايا سامر طلالقة، 22 عاماً، ويوثام حاييم، 28 عاماً، وألون شامريز، 26 عاماً، قُتلوا في منطقة الشجاعية بقطاع غزة. 

ووفقا لمسؤول في الجيش الإسرائيلي وبحسب ما نشرته سكاي نيوز البريطانية، كشف تحقيق أولي أن الرهائن تعرضوا لإطلاق النار في منطقة قتال عنيف حيث يعمل نشطاء حماس في كثير من الأحيان بملابس مدنية، ويستخدمون أساليب الخداع. 

وشوهد الرهائن وهم يخرجون على بعد عشرات الأمتار من القوات الإسرائيلية، بلا قمصان، ويحملون عصا مربوطة بقطعة قماش بيضاء. وعلى الرغم من أن الرهائن كانوا غير مسلحين وأظهروا علامة واضحة على الاستسلام، إلا أن أحد الجنود اعتبرهم تهديدًا، مما أدى إلى إطلاق النار عليهم.

رئيس الوزراء الإسرائيلي الاحتلال الاسرائيلي نتنياهو الاحتلال مقتل ثلاثة رهائن إسرائيليين

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