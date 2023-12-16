وزارة الزراعة تنفي ذبح سلالات دواجن مصرية نادرة بحجة عدم توافر الأعلاف

قالت الإعلامية داليا اشرف، ببرنامج ٨ الصبح، المذاع على فضائية dmc، في تقرير يخص الزراعة، حيث نفت وزارة الزارعة واستصلاح الأراضي الأخبار التي نشرتها بعض المواقع الإلكترونية والتواصل الاجتماعي بشأن قيام مركز البحوث الزارعية بذبح بعض سلالات الدواجن المصرية النادرة بحجة عدم توافر الاعلاف.

وقال الدكتور محمد الشافعي مدير معهد الإنتاج الحيواني بمركز البحوث الزراعية: إن الاخبار المتداولة في هذا الشأن عارية تماما عن الصحة.

يتم الحفاظ عليها في 8 محطات تابعة للمعهد

واضاف ان دور المعهد الأساسي هو الحفاظ على المصادر الوراثية الحيوانية ومن ضمنها سلالات الدواجن، حيث يمتلك المعهد ١٤ سلالة محلية ويتم الحفاظ عليها في ٨ محطات تابعة للمعهد.