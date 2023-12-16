عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي في المونديال| الفريق يغادر فندق الإقامة لخوض مرانه استعدادًا لمباراة فلومينينسي

النادي الأهلي
النادي الأهلي

غادر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فندق إقامة البعثة منذ قليل، وذلك لخوض المران الجماعي، المقرر انطلاقه في السابعة مساء اليوم السبت بتوقيت جدة، السادسة بتوقيت القاهرة، على ملعب التدريب ٣ بمدينة الملك عبد الله الرياضية، استعدادًا لمواجهة فلومينينسي البرازيلي، في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2023، والمقامة حاليًّا بالمملكة العربية السعودية.

وكان مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، قد عقد محاضرة فنية للاعبين، حرص خلالها على الحديث معهم عن مواجهة فلومينينسي، وصعوبة المباراة، كما طالب اللاعبين بنسيان مواجهة اتحاد جدة والتركيز فقط على المباراة القادمة.

ويبدأ الأهلي استعداداته لمواجهة فلومينينسي البرازيلي بدون راحة، في إطار البرنامج التدريبي الذي وضعه الجهاز الفني، لخوض المباراة المهمة في نصف نهائي مونديال الأندية.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على اتحاد جدة بنتيجة 3-1، في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة على استاد الجوهرة، ليصعد إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية.
 

النادي الأهلي فلومينينسي البرازيلي بطولة كاس العالم للاندية بطولة كأس العالم للأندية 2023 كأس العالم للأندية 2023 السعودية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سبب صادم.. سر طلاق شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب بعد رحلة السعودية

عقب وفاة أمير الكويت.. من هو الشيخ مشعل الأحمد الصباح ولى عهد الكويت ؟

بعد طلاقهما.. رسالة حسام حبيب إلى شيرين عبدالوهاب

حجازي في ورطة بسبب معسكر الأهلي بكأس العالم للأندية.. واللاعب يرد

أزمة السكر انتهت|لا تدفع أكثر من 27 جنيهًا للكيلو.. وهذه منافذ التوزيع

الانقلاب الشتوي| انخفاض كبير في درجات الحرارة وتحذير من رئيس مركز المناخ

قرار عاجل من أمير قطر بسبب وفاة الشيخ نواف الأحمد أمير الكويت

شوبير يعلن مفاجأة جديدة بعد فوز الأهلي على اتحاد جدة

موضوعات متعلقة

رسالة عاجلة من كهربا لاتحاد جدة وجماهيره بعد الفوز في مونديال الأندية

الأهلي في المونديال|كوكا: الفوز على اتحاد جدة مجرد بداية وهدفنا اللقب

تطور مفاجئ في إصابة فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد

التشكيلة الرسمية لمباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

أهلي 2006 يهزم كهرباء شمال بخماسية في بطولة منطقة القاهرة

الأهلي في المونديال| كولر يُغلق صفحة اتحاد جدة ويبدأ الاستعداد لمواجهة فلومينينسي

الأهلي في المونديال| «كولر» يعقد محاضرة فنية للاعبين استعدادًا لمواجهة فلومينينسي

الأهلي في المونديال| الشناوي: أغلقنا صفحة مباراة اتحاد جدة.. وهدفنا الوصول للنهائي

ترشيحاتنا

مدير المخابرات الإسرائيلية يجتمع مع رئيس الوزراء القطري بشأن الرهائن

كلنا واحد.. الداخلية توزع المساعدات العينية على السيدات بالمناطق الأكثر احتياجا| صور

خبير اقتصادي: المشروعات الصغيرة والمتوسطة الأكثر قدرة على التشغيل وخلق وظائف تنافسية

تعليق أبو عبيدة على مصرع 3 أسرى لدى المقاومة بنيران إسرائيلية

لفظ ساخر .. نتنياهو يواجه انتقادات حادة بعد حادث إنهاء حياة الرهائن

وزير دفاع أنقرة: الجيش التركي حيد 2084 إرهابيا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل النظام الغذائي الغني بالألياف صحي؟.. تفاصيل صادمة

إطلالة ساحرة .. نجلاء بدر تخطف الأنظار في مهرجان الجونة السينمائي

بسبب رشاقتها.. إلهام شاهين تثير الجدل حول فقدان وزنها.. صور

طريقة عمل كبيبة القرع المقلية.. جديدة وغير تقليدية

فيديو

السرطان والعجز الجنسي.. أمراض خطيرة يسببها الطبخ في السيراميك والجرانيت

زواج 5 سنين انتهى في الرياض..القصة الكاملة لانفصال شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

أخت رجال.. نجمة تيجي نتجوز بالسر تطرح أغنية جديدة.. فيديو

بطولة ليلى علوى.. طرح البرومو الدعائي لفيلم مقسوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الحياة بين الصعوبات والانفراجات

هالة الحلفاوي

هالة الحلفاوي تكتب: عام جديد.. أمل جديد

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المُتيّم بالذكرى

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: صباح الخير ياغزة

عمرو صبحي يكتب: قانون الجو بين الفلسفة والتطبيق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

اﻟﻤﺰﻳﺪ