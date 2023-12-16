لا يحصل على التقدير .. أسطورة آرسنال يفجّر مفاجأة عن محمد صلاح

أشاد بول ميرسون أسطورة آرسنال بقدرات المصري محمد صلاح نجم ليفربول.

وقال ميرسون في مقال له بصحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "ليفربول يملك خمسة مهاجمين يسجلون الأهداف، ولا يوجد فريق آخر يمتلك هذا ولهذا السبب يتمتعون بكل فرصة للمضي قدماً في السباق على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز".

وأضاف: "أشعر بالأسف تجاه صلاح.. لا أعتقد حقًا أنه يحصل على التقدير الذي يستحقه نتيجة ما فعله وما يفعله في ليفربول، والجميع يخبرني أن بوكايو ساكا أحد أفضل الأجنحة في العالم لكنه لا يقترب من أرقام صلاح رغم أنه يلعب في نفس مركزه".

وواصل: "نحن نتحدث عن جاك جريليش وفيل فودين وهما لاعبان رائعان لكنهما لم يسجلا مجتمعين نفس عدد الأهداف التي يحرزها صلاح، ويمكن للسيتي أن يفوز بـ13 مباراة متتالية بعد أعياد الميلاد لا توجد مشكلة في ذلك، ولا يستطيع أي فريق آخر فعل الأمر نفسه، ولهذا السبب لا يزال هو المرشح الأوفر حظا للقب".

