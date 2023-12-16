عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لا يحصل على التقدير .. أسطورة آرسنال يفجّر مفاجأة عن محمد صلاح

محمد صلاح
محمد صلاح

أشاد بول ميرسون أسطورة آرسنال بقدرات المصري محمد صلاح نجم ليفربول.

وقال ميرسون في مقال له بصحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "ليفربول يملك خمسة مهاجمين يسجلون الأهداف، ولا يوجد فريق آخر يمتلك هذا ولهذا السبب يتمتعون بكل فرصة للمضي قدماً في السباق على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز".

وأضاف: "أشعر بالأسف تجاه صلاح.. لا أعتقد حقًا أنه يحصل على التقدير الذي يستحقه نتيجة ما فعله وما يفعله في ليفربول، والجميع يخبرني أن بوكايو ساكا أحد أفضل الأجنحة في العالم لكنه لا يقترب من أرقام صلاح رغم أنه يلعب في نفس مركزه".

وواصل: "نحن نتحدث عن جاك جريليش وفيل فودين وهما لاعبان رائعان لكنهما لم يسجلا مجتمعين نفس عدد الأهداف التي يحرزها صلاح، ويمكن للسيتي أن يفوز بـ13 مباراة متتالية بعد أعياد الميلاد لا توجد مشكلة في ذلك، ولا يستطيع أي فريق آخر فعل الأمر نفسه، ولهذا السبب لا يزال هو المرشح الأوفر حظا للقب".
 

أسطورة ارسنال محمد صلاح ليفربول أرسنال ديلي ميل البريطانية الدوري الانجليزي الممتاز الدوري الإنجليزي لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لقب الدوري الإنجليزي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جريمة بشعه تهز مدينة نصر.. ابن يزهق روح والدته وقرار عاجل من النيابة

سبب صادم.. سر طلاق شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب بعد رحلة السعودية

بعد طلاقهما.. رسالة حسام حبيب إلى شيرين عبدالوهاب

عقب وفاة أمير الكويت.. من هو الشيخ مشعل الأحمد الصباح ولى عهد الكويت ؟

حجازي في ورطة بسبب معسكر الأهلي بكأس العالم للأندية.. واللاعب يرد

مصر في "بريكس" أول يناير.. 32 مليار دولار وفرص استثمارية جديدة

اللائحة تنصفه| موديست يواصل مشاركته مع الأهلي في كأس العالم للأندية رغم الطرد .. كيف ذلك ؟

يوم الثلاثاء القادم.. حزمة إجراءات وقرارات جديدة من الرئيس لإسعاد المصريين

موضوعات متعلقة

نيوكاسل يفوز بثلاثية نظيفة على حساب فولهام بالدوري الإنجليزي

تشيلسي يعود لسكة الانتصارات بالفوز على شيفيلد يونايتد بالدوري الإنجليزي

رعب في الدوري الإنجليزي.. سقوط لاعب لوتون تاون بشكل مفاجئ

7-2 .. «أهلي 2008» يكتسح رأس غارب في بطولة الجمهورية

رئيس نادي النصر| نجوم الرياضة يؤدون واجب العزاء في عمرو عبد الحق

رغم تراجع مستوى مانشستر يونايتد.. ماجواير يفوز بجائزة بالدوري الإنجليزي

مارسيلو عن مواجهة الأهلي بنصف نهائي كأس العالم للأندية: جئنا لنسعد جماهيرنا

جوع ورغبة واحترافية .. فان دايك يفجر مفاجأة عن محمد صلاح

ترشيحاتنا

أحمد موسى عن فوز الأهلي على اتحاد جدة: بنزيما ميسواش مليون دولار

رقم سلبي مميز لـ مانشستر سيتي مع جوارديولا

القبض على 90 ناشطًا من حماس.. جيش الاحتلال يعلن انتهاءعملياته بمستشفى كمال عدوان

بعد إصابته.. موقف زيزو من المشاركة مع الزمالك أمام ساجرادا في الكونفدرالية

قبل السفر لكأس العالم للأندية .. مانشستر سيتي يسقط في الدوري الإنجليزي

صحف عالمية: أمسية كابوسية لـ«كريم بنزيما» بعد خسارة اتحاد جدة من الأهلي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احترس هذه الأدوية تسبب آلام العضلات

استعداد النجوم للسجادة الحمراء للفيلم السوداني وداعا جوليا .. صور

أزمة السكر انتهت| التموين تزف بشرى سارة للمواطنين .. والكيلو بـ27

فستان جرئ.. مي عمر تثير ضجة على السوشيال ميديا|شاهد

فيديو

بعد استشهاد عائلته بشهر ونصف.. إصابة المراسل وائل الدحدوح ووفاة زميله سامر أبو دقة|فيديوجراف

مش هتيجي جنبي تاني.. تطورات الاعتداء على أرملة وائل الإبراشي بعد القبض على المتهمة

السرطان والعجز الجنسي.. أمراض خطيرة يسببها الطبخ في السيراميك والجرانيت

زواج 5 سنين انتهى في الرياض..القصة الكاملة لانفصال شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: وليد الفراج.. لا تتوقف

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الحياة بين الصعوبات والانفراجات

هالة الحلفاوي

هالة الحلفاوي تكتب: عام جديد.. أمل جديد

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المُتيّم بالذكرى

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: صباح الخير ياغزة

عمرو صبحي يكتب: قانون الجو بين الفلسفة والتطبيق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

اﻟﻤﺰﻳﺪ