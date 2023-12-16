اللائحة تنصفه| موديست يواصل مشاركته مع الأهلي في كأس العالم للأندية رغم الطرد .. كيف ذلك ؟

ربما تكون الأيام الحالية، هي الأكثر إحباطًا في مسيرة اللاعب الفرنسي أنتوني موديست مهاجم النادي الأهلي، فـ اللاعب دخل الى مباراة الاهلي واتحاد جدة في الدقيقة 86 وخرج بعدها بـ 3 دقائق مطرودًا من اللقاء.

تفاصيل طرد انتوني موديست

نال أنتوني موديست البطاقة الحمراء في مباراة الأهلي واتحاد جدة السعودي في ربع نهائي كأس العالم للأندية، بعد تدخل مع المدافع أحمد حجازي مدافع الاتحاد.

موديست وثب عاليًا بحثًا عن الكرة في الهواء مشيحا بكوعه إلى الخلف ليصطدم بوجه احمد حجازي وهو ما اعتبره الحكم تعمدا من اللاعب لإيذاء الخصم.

ووسط ذهول من اللاعب والجماهير لم يتردد الحكم في إشهار البطاقة الحمراء في وجه انتوني موديست ليخرج من المباراة بحسرته.

طرد غير مستحق

وعلى الرغم من انتظار تقنية الفار للفصل في طرد اللاعب من المرة الأولى، لكن حكام الفار لم يغيروا قرار حكم المباراة.

والعجيب أن غالبية جماهير الفريقين، وكذا خبراء التحكيم لم تجد استحقاقا لهذا الطرد والإقصاء المفاجئ لـ اللاعب، فبعضهم قال إن الحكم كان من الممكن أن يكتفي بإنذار اللاعب، لكن آخرون قالوا إن اللعبة لم تكن تستحق الإنذار أيضًا.

هل سيغيب موديست باقي مباريات كأس العالم للأندية ؟

بنسبة كبيرة جدا سيشارك موديست في لقاء واحد على الأقل في البطولة التي تقام في السعودية، وهذا وفقًا لما تنص عليه اللائحة.

وتنص اللائحة على أنه "إذا تعرض لاعب أو مسؤول بالفريق للطرد نتيجة لبطاقة حمراء مباشرة أو غير مباشرة، فسيتم إيقافه تلقائيا عن المباراة التالية لفريقه، بالإضافة إلى ذلك قد يتم فرض عقوبات إضافية في حالة البطاقة الحمراء المباشرة".

لماذا سيشارك موديست ؟

أفادت تقارير بأن تعمد اللاعب للخشونة لم يكن واضحًا بل كان مختلفًا عليه، بدليل اتجاه الحكم للاحتكام للفار، وبناء عليه فإن اللاعب سيغيب عن المباراة القادمة أمام فلومينينسي البرازيلي بحكم اللائحة.

وفي حال فوز الأهلي أو خسارته ستنتظره مباراة أخرى، إما في النهائي أو تحديد المركزين الثالث والرابع، ومن المؤكد فإن موديست لن ينال العقوبة الكاملة، وقد تتغاضى لجنة العقوبات عن عقاب اللاعب بالاستبعاد مباراة إضافية.

وحقق الأهلي فوزا تاريخيا على اتحاد جدة بنتيجة 3-1 في دور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية، ليصعد لملاقاة فريق فلومينينسي البرازيلي في نصف النهائي.