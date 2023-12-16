كشف الدكتور إيهاب هيكل نقيب أطباء الأسنان، أسباب رفع رسوم القيد لـ خريجي الجامعات بشكل عام، وتحديدا بداية من دفعة 2022، ومساواة الطالب المصري الذي يدرس في الخارج بالطالب الأجنبي.

وقال نقيب أطباء الأسنان، إن هذا القرار صادر من الجمعية العمومية، وهذه القرارات إلزامية للمجلس، وتعلو سلطة مجلس نقابة الأسنان، لافتا إلى أن مثل هذه القرارات من الممكن أن تكون اقتراحا من أطباء، أو من مجلس النقابة.



وأضاف نقيب أطباء الأسنان ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج” من أول و جديد” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن خريج الكلية والذي درس في الخارج يدفع رسوم قيد بالنقابة تقدر بـ 2050 دولارا، وأيضًا الأجنبي يدفع نفس الرسوم.

ولفت إلى أنه ليس من تقدم باقتراح القرار، او اتخاذ القرار، ولكن بشكل عام المصري الذي يدرس في الخارج يدفع في العام 10 آلاف دولار، فالأمر ليس كبيرا في أن يدفع 2050 دولارا.

نقيب أطباء الأسنان: في طلاب دخلوا الكلية بمجموع 50%

أشار نقيب الأسنان، إلى أن هناك عددا كبيرا من الطلاب المصريين الذين درسوا في الخارج، سجلوا في النقابة بـ 2050 دولارا، لأن الرقم ليس كبيرا، معلقًا: “في طلاب دخلوا كلية طب الأسنان بمجموع 50% و51% و60%، ودرسوا في الخارج”.