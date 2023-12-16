بوساطة عمانية.. الحوثيون يجون محادثات مع «أطراف دولية» بشأن هجمات البحر الأحمر

قال متحدث باسم جماعة الحوثي اليمنية، اليوم السبت، إن حركة الحوثي المتحالفة مع إيران تجري محادثات بوساطة عمان مع 'أطراف دولية' بشأن عملياتها في البحر الأحمر وبحر العرب، وذلك في أعقاب سلسلة هجمات شنتها الجماعة المسلحة على سفن.

ولم يحدد البيان الأطراف الدولية المشاركة في المحادثات ولم يذكر مكان انعقادها أو متى، لكنه قد يشير إلى أن الحوثيين قد يكونون على استعداد لتهدئة التصعيد.

وقال محمد عبد السلام المتحدث باسم الحوثيين إن الحوثيين أكدوا في المحادثات التي جرت بوساطة عمانية أن موقفهم غير قابل للتفاوض حتى توقف إسرائيل 'عدوانها' على غزة وتسمح بدخول المساعدات الإنسانية.

لكن عبد السلام قال أيضا إن 'أي خطوات حقيقية' لمعالجة الأزمة الإنسانية في غزة من خلال جلب الغذاء والدواء 'من شأنها أن تسهم في الحد من التصعيد'.

وشن الحوثيون هجمات على السفن المبحرة في البحر الأحمر وبحر العرب احتجاجا على القصف الإسرائيلي وغزو غزة الذي أودى بحياة ما يقرب من 19 ألف فلسطيني.

وقال عبد السلام في بيان 'أكدنا للجميع أن عمليات (الحوثيين) هي لدعم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وأنه لا يمكن أن نقف مكتوفي الأيدي في وجه العدوان والحصار'.