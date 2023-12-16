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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

موظفون في إدارة بايدن يطالبون بوقف فوري لإطلاق النار بقطاع غزة

ادارة بايدن
ادارة بايدن

حث أكثر من 130 موظفًا بوزارة الأمن الداخلي الأمريكية إدارة الرئيس جو بايدن على الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة في رسالة موجهة إلى وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس الشهر الماضي وحصلت عليها الآن شبكة سي إن إن.

جاء في الرسالة: “إننا ننضم إلى زملائنا و أقراننا في الكابيتول هيل، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ووزارة الخارجية، وعبر السلطة التنفيذية الذين أعربوا عن مخاوف مماثلة في حث إدارة بايدن على الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار ووقف الأعمال العدائية”.

ولم يتم ذكر أسماء الموظفين في الرسالة، المؤرخة في 22 نوفمبر 2023، لكنهم يقولون إنهم يعملون في العديد من الوكالات الفيدرالية داخل الوزارة بما في ذلك إدارة الهجرة والجمارك، والوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ، وخدمات المواطنة والهجرة الأمريكية.

وتتكون القوى العاملة في وزارة الأمن الوطني من أكثر من 260 ألف موظف، وفقا للإدارة.

قال الموظفون إنهم وقعوا على الرسالة دون الكشف عن هويتهم 'خوفًا على السلامة الشخصية وخطر التداعيات المهنية'.

ويقول أولئك الذين وقعوا على الرسالة إنهم 'منزعجون للغاية' من 'الرسائل والاعتراف والدعم والحداد' التي ترسلها الوزارة للفلسطينيين الذين قتلوا في غزة. وتنتقد الرسالة أيضًا وزارة الأمن الداخلي لأنها 'غضت الطرف' عن التفجيرات في غزة.

وجاء في الرسالة أن “وزارة الأمن الداخلي كانت شاهدا صامتا على الجوع الذي يؤثر على الفلسطينيين، حيث وصلت الإمدادات الغذائية الحيوية إلى مستويات منخفضة بشكل خطير”.
مزيد من السياق: كانت هناك إحباطات متزايدة بين الموظفين الذين يعملون في إدارة بايدن بشأن كيفية استجابة الرئيس للصراع بين إسرائيل وحماس. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، نظم بضع عشرات من المعينين السياسيين وموظفي إدارة بايدن وقفة احتجاجية أمام البيت الأبيض لمطالبة بايدن بدعم وقف إطلاق النار في غزة.

'لقد شعرنا بالفزع عندما رأينا الاستئناف الكامل لعمليات القتل والتشريد والقصف للمدنيين الفلسطينيين في غزة. ولم يكن التوقف المؤقت لهذا العنف كافياً على الإطلاق. يجب أن نتحرك بشكل عاجل لإنقاذ أكبر عدد ممكن من الأرواح وتحقيق اتفاق فوري ودائم لوقف إطلاق النار وعودة جميع الرهائن”. وقال في الوقفة الاحتجاجية نيابة عن المجموعة التي نظمت هذا الحدث.

وفي نوفمبر، وقع أكثر من 700 من الموظفين والمعينين السياسيين على رسالة تدعو الرئيس إلى دعم وقف إطلاق النار في الصراع بين إسرائيل وحماس. تم التوقيع على هذه الرسالة من قبل الموظفين الذين يعملون في أكثر من 30 إدارة ووكالة، بما في ذلك وكالة حماية البيئة ومكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة ناسا.

لم يستجب مايوركاس لها، لكن مسؤولي وزارة الأمن الوطني التقوا مع مؤلفي تلك الرسالة مؤخرًا لمناقشة مخاوفهم.

ولم ترد وزارة الأمن الوطني على استفسارات CNN للتعليق على هذه الرسالة.

إدارة الرئيس جو بايدن إطلاق النار في غزة الأمن الداخلي الأمريكية السلطة التنفيذية

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