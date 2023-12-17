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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الأسد وحظك اليوم الأحد 17 ديسمبر 2023.. تفهم ظروف الحبيب الصعبة وادعمه

برج الأسد
برج الأسد

يتميز مواليد برج الأسد بامتلاك القدرة على تعلم مجالات متعددة ورغم شجاعتهم الواضحة أمام الجميع؛ إلا أنهم يمتلكون حسا عاطفيا عاليا وهم الأشخاص المولودون خلال الفترة من (23 يوليو – 22 أغسطس).

ونرصد لكم برج الأسد وحظك اليوم الأحد 17 ديسمبر 2023 على الصعيد العاطفي والمهنى والصحي.


توقعات برج الاسد وحظك اليوم الأحد17/12/2023

لا تظن أن الوقت الطويل الذي استغرقته في التحضير لمشاريعك المهنية يعني أنك أنجزتها على أكمل وجه. كن متفهما لظروف الحبيب الصعبة وقف إلى جانبه. تتسلح بالصراحة والثقة والإرادة القوية لتقريب وجهات النظر بين أفراد العائلة


حظك اليوم برج الاسد على الصعيد المهني

حاول مرة أخرى ولا تستسلم لليأس حتى تنجح فى حياتك المهنية، وتشعر بالسعادة وترضى عن ذاتك وإياك وإهمال عملك مرة أخرى.


برج الاسد اليوم ماليا

برج الأسد اليوم تشعر بالاستقرار المالي لكن لا تدع ذلك يمنعك من توخي الحذر في إنفاقك، وراقب المكاسب وركز على أهدافك المالية طويلة المدى ، تجنب القيام بأي عمليات شراء متهورة واستثمر أموالك بحكمة ، هذا اليوم مناسب لإلقاء نظرة فاحصة على ميزانيتك وإجراء أي تعديلات ضرورية.

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برج الأسد حظك اليوم عاطفيا

حاول أن تحسن علاقتك بشريك حياتك مرة أخرى ولا تغلق جميع الأبواب فى وجهه، حتى تستمر علاقتكما وتنجح وتشعر معه بالسعادة والحب الذى تحتاج إليه.

برج الأسد اليوم صحيا

اعمل على ممارسة التمارين الرياضية بشكل يومى، واحصل على قسط كافٍ من النوم واعمل على تحسين حالتك النفسية دائماً على تشعر بالراحة والسعادة.

برج الأسد وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

يجب على مولود برج الأسد خلال الفترة المقبلة أن يعمل بجد واجتهاد ولا يستسلم لليأس مرة أخرى حتى يحقق أهدافه التى يحلم بها.

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