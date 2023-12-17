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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

طلع الوحش اللي جواه بسبب الضغط.. يوسف الحسيني يعلق على مباراة الأهلي والاتحاد

الأهلي واتحاد جدة
الأهلي واتحاد جدة

علق الإعلامي يوسف الحسيني، على مباراة الأهلي وإتحاد جدة، قائلا : «أنا من الناس اللي بتشوف اننا كشعب مصري تشتغل وتعمل أفضل شيئ عندما نكون تحت ضغط».

وقال "يوسف الحسيني" خلال برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية، إن النادي الأهلي اتحط تحت ضغط من قبل الجمهور، لذلك أثبتوا لنفسهم وجمهور الفرقين الأهلي والاتحاد أنهم الأفضل، معقبًا : " الأهلي بيطلع الوحش اللي جواه لما بيتحط تحت ضغط ".

وأوضح "يوسف الحسيني" أن الأهلي عمل مباراة ممتازة جدا، تعالوا نغط على الأهلي تاني علشان يفوز على منافسه فلومينينسي البرازيلي في المباراة القادمة.

 فوزاً تاريخياً 

حقق فريق الأهلي، فوزاً تاريخياً على اتحاد جدة السعودي بثلاثة أهداف لهدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس الجمعة، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة "الجوهرة المشعة"، ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية.

وسجل ثلاثية الأهلي، علي معلول وحسين الشحات وإمام عاشور في الدقيقة 21 و59 و62، فيما سجل بنزيما الهدف الوحيد للاتحاد في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

وبهذه النتيجة، نجح الأهلى في "فك" عقدة اتحاد جدة، الذي لم يسبق له الخسارة من المارد الأحمر طوال المواجهات التي جمعت الفريقين بجميع المسابقات.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع فريق فلومينينسي البرازيلي في نصف نهائي البطولة يوم 18 ديسمبر الجاري.

الأهلى الاتحاد يوسف الحسيني الأهلي والاتحاد فلومينينسي

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