عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بالقرعة العلنية..

تخصيص 15 موقعا لأبناء المدينة بمشروع شارع شباب الشروق لتوفير فرص عمل

صدى البلد

صرح المهندس على سعد، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، بأنه تم إجراء القرعة العلنية اليدوية لتخصيص 15 موقعاً من الأماكن الشاغرة بمشروع " شارع شباب الشروق"، لتوفير فرص عمل مناسبة لأبناء المدينة، وسط جو من الفرحة والسرور، وبمشاركة المتقدمين، تحقيقاً لمبدأ الشفافية، وبحضور سيد جلال، رئيس مجلس الأمناء، والعميد تامر عادل، رئيس قسم شرطة تعمير المدينة، ومسئولى الجهاز.  

txt

بدءا من غد الأحد.. طرح أراضي الإسكان الجديدة في 15 مدينة| تفاصيل

txt

الإسكان تطرح 1160 شقة سكنية بمدينتي العبور الجديدة وأسيوط الجديدة..غدا

  

وأوضح " سعد "، أنه تم طرح الأماكن لتقديم أنشطة مختلفة، ومنها: المأكولات، والمشروبات، وملابس، وإكسسوارات، وغير ذلك، حيث بلغ عدد المتقدمين 320 متقدما، وقامت اللجنة المشكلة بأعضاء من الجهاز بفرز الطلبات، وفحص المستندات طبقاً للاشتراطات والضوابط المعلن عنها مسبقاً في 21/9/2023، ومنها على سبيل المثال، أن يكون المتقدم من المقيمين بالمدينة، وألا يكون من العاملين بالقطاعين العام أو الخاص، مشيراً إلى أنه عدد من انطبقت عليهم الشروط بلغ  280 متقدما، وتم اختيار 15 متقدما أساسيا، بالإضافة إلى نفس العدد احتياطيا، حيث إنه فى حالة عدم التزام المتقدم الأساسى بالتشغيل خلال شهر من تاريخ القرعة، يتم تسليم الموقع للاحتياطى.

ولفت رئيس الجهاز، إلى أنه تم التوسع فى الأنشطة الأخرى بجانب أنشطة الأطعمة والمشروبات، بهدف تحقيق وسائل الجذب والترويج للمشروع، وتحقيقاً لرغبات المواطنين فى إتاحة الأنشطة الخدمية المختلفة بالمشروع .

مدينة الشروق شارع شباب الشروق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول قرارات الرئيس القادم.. 9 ملفات تحتاج جراحة فورية لإصلاح التشوهات

صلح ولم الشمل.. رد فعل مفاجئ من شيرين عبد الوهاب بعد طلاقها

زيادة جديدة في المعاشات |اعرف هتزيد كام وموعد صرفها

إدارة الأهلي تعلن مفاجأة لـ الزمالك بعد كأس العالم للأندية

تراجع أسعار الذهب أخيرًا بعد قفزات متتالية|وعيار 21 الآن مفاجأة غير متوقعة

مقابل 500 ألف دولار.. الزمالك يقرر بيع لاعب الفريق

أجلوا السفر فورا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات

3 ظواهر جوية تضرب البلاد .. الأرصاد تحذر

ترشيحاتنا

منذ بدء العدوان على غزة|ارتفاع عدد قتـ لى جيش الاحتلال إلى 453

التأمين الاجتماعي: زيادة الحد الأدنى للمعاشات لـ1300 والأقصى إلى 10080 جنيها

مونديال الأندية.. الأهلي يرتدي القميص الرمادي أمام فلومينينسي

حارس فلومينيسي البرازيلي السابق: اتخضيت من الأهلي وفوجئت بطريقته الأوروبية

حسن شحاتة : تصالحت مع ميدو في اليوم الثاني للمشادة.. وعرف قيمة ذلك

السبب جوزيه.. حسن شحاتة يكشف عن سر غير مسيرته التدريبية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نفس الملابس .. نادين نجيم تتعلق رفقة أطفالها

إصابة نجم الفريق.. أزمة تضرب صفوف الأهلي قبل نصف نهائي كأس العالم

صانعة خبز تتصدر تيك توك بسبب تحوليها كوخ لكعكة طبق الأصل| شاهد

جمبسوت تايجر.. رانيا يوسف تثير الجدل في أحدث ظهور | شاهد

فيديو

7 قرارات مهمة في اجتماع مجلس إدارة الزمالك.. ماذا جاء فيها؟ «فيديوجراف»

استثمارات بـ19 مليار دولار و150 اتفاقية.. علاقات طيبة جمعت مصر والكويت بحكم «نواف»|فيديوجراف

«متأكشنهاش تاني يا وليد».. جمهور الأهلي روّق وليد الفراج بعد هزيمة الاتحاد| فيديوجراف

بعد استشهاد عائلته بشهر ونصف.. إصابة المراسل وائل الدحدوح ووفاة زميله سامر أبو دقة|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: وليد الفراج.. لا تتوقف

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الحياة بين الصعوبات والانفراجات

هالة الحلفاوي

هالة الحلفاوي تكتب: عام جديد.. أمل جديد

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المُتيّم بالذكرى

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: صباح الخير ياغزة

عمرو صبحي يكتب: قانون الجو بين الفلسفة والتطبيق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

اﻟﻤﺰﻳﺪ