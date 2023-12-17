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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اعتراف خطير لنتنياهو: فخور بمنع قيام دولة فلسطينية

نتنياهو
نتنياهو

أكد رئيس الحكومة الصهيونية أمام وزراءه أن القتال من المهم أن يستمر  وذلك لأن أهالي الجنود القتلى من الأسرى يريدون مواصلة القتال.

 

شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على أهمية "نزع السلاح" في غزة، ذاكرا أنه لن يسمح أبدا بعودة السلطة الفلسطينية إلى القطاع، مضيفا أنه ستكون هناك "حكومة مدنية"، حسبما ذكرت صحف عبرية.

 

وقال إن إسرائيل لن تسمح بأن تتحول "حماستان" إلى "فتحستان" حتى لو كانت هذه رغبة "أقوى حليف" لإسرائيل، في إشارة إلى الولايات المتحدة.


وأشار نتنياهو أيضًا إلى استطلاع وجد أن 82% من الفلسطينيين في الضفة الغربية يبررون هجمات 7 أكتوبر على إسرائيل، مضيفًا أن السلطة الفلسطينية لم تدن الهجوم.

 

ذكر نتنياهو: “قلت أنه سيكون هناك نزع للسلاح وإن الجيش الإسرائيلي سيكون مسؤولا عن الأمن في قطاع غزة لأنه لا يوجد أي عامل آخر يضمن مكافحة  ذلك”.

 

وأضاف أن "الضغط العسكري فقط" هو الذي ضمن إطلاق سراح الرهائن في هدنة الشهر الماضي وأن الضغط العسكري وحده هو الذي سيضمن إطلاق سراح بقية الرهائن أيضًا.

 

وفي بيان مهم آخر، قال نتنياهو إنه متهم بعرقلة اتفاقات أوسلو، لكنه قال إنه “فخور” بمنع قيام الدولة الفلسطينية.

 

وأضاف: "لقد ورثت اتفاقيات أوسلو. إن قرار إخراج منظمة التحرير الفلسطينية من تونس، وزرعها في قلب يهودا والسامرة [الضفة الغربية]، وفي غزة، كان قرارًا تم اتخاذه وتنفيذه قبل أن أصبح رئيسًا للوزراء. اعتقد أنه كان خطأً فادحًا وما زلت أرى ذلك”.
 

الحكومة الصهيونية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اوسلو فخور منع قيام الدولة الفلسطينية

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