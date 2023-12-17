برلمانية: إفلات إسرائيل من العقاب يشجعها على ارتكاب جرائم أشد قسوة ضد الفلسطينيين

ثمنت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، عضو مجلس النواب، الجهود الكبيرة التي تقوم بها الدولة المصرية، لاستمرار دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، رغم العدوان الإسرائيلي الغاشم، والقصف الدائم والمستمر على القطاع، والذي أدى إلى إصابة واستشهاد الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.

وقالت عضو مجلس النواب، في تصريحات صحفية لها اليوم، إن مصر تولي اهتماما كبيرا بالقضية الفلسطينية، وتضعها في صدارة اهتماماتها، وتبذل قصارى جهدها لإنهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وحماية أرواح الأبرياء الذين يتعرضون لمجازر دموية على يد الكيان الصهيوني المتغطرس.

وتساءلت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار: أين المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان الدولية من حرب الإبادة الجماعية التي يمارسها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني الشقيق، وقتله للشيوخ والأطفال والنساء على مرأى ومسمع من الجميع؟

وتابعت: "إن إفلات إسرائيل من العقاب يشجعها على ارتكاب الجرائم بشكل أشد عنفا وقسوة وإرهابا ضد الفلسطينيين، لذلك لابد من محاكمة الكيان الصهيوني أمام محكمة العدل الدولية على جرائمه وحرب الإبادة الجماعية التي يمارسها ضد الشعب الفلسطيني".

واختتمت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار: "إن إسرائيل تسعى إلى تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، وتصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار، لكن ذلك مرفوض تماما، ولن نفرط في حبة رمل واحدة من أرض الفيروز التي ارتوت بدماء شهدائنا الأبرار، الذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة من أجلها، ومن أجل أن تحيا مصر آمنة مستقرة مرفوعة الرأس شامخة".