لدعمها إسرائيل وسخريتها من غزة|مظاهرات حاشدة بأمريكا ضد شركة عالمية كبرى.. شاهد

خرجت مظاهرات خلال ساعات الأمس وذلك دعمًا للقضية الفلسطينية ورفضًا لحرب الإبادة الجماعية في غزة من قبل الاحتلال الصهيوني.

قالت صحيفة الجارديان البريطانية إن المظاهرات اندلعت أمس في أرجاء عدة من العالم، وطافت مظاهرات بالآلاف في شوارع إندونيسيا.

واحتشدت مسيرات تضامنية مع غزة أمام السفارة الأمريكية في إندونيسيا حيث اتهموا أمريكا بالمشاركة الفعالة في الإبادة.

وخرجت مظاهرات في أمريكا نفسها وطاف متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين شوارع مانهاتن.

واعتبر المحتجون أن الإدارة الأمريكية مؤيدة للإبادة الجماعية ونظام الفصل العنصري.



في هذه الأثناء، احتشد نشطاء داعمون لفلسطين ليتظاهروا أمام متجر زارا في مركز تجاري بـكندا بعد حملتها الإعلانية الأخيرة التي أثارت الجدل وسخريتها من آلام الشعب الفلسطيني.