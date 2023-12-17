عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لدعمها إسرائيل وسخريتها من غزة|مظاهرات حاشدة بأمريكا ضد شركة عالمية كبرى.. شاهد

مانهاتن
مانهاتن

خرجت مظاهرات خلال ساعات الأمس وذلك دعمًا للقضية الفلسطينية ورفضًا لحرب الإبادة الجماعية في غزة من قبل الاحتلال الصهيوني.

قالت صحيفة الجارديان البريطانية إن المظاهرات اندلعت أمس في أرجاء عدة من العالم، وطافت مظاهرات بالآلاف في شوارع إندونيسيا.

واحتشدت مسيرات تضامنية مع غزة أمام السفارة الأمريكية في إندونيسيا حيث اتهموا أمريكا بالمشاركة الفعالة في الإبادة.

وخرجت مظاهرات في أمريكا نفسها وطاف متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين شوارع مانهاتن.
واعتبر المحتجون أن الإدارة الأمريكية مؤيدة للإبادة الجماعية ونظام الفصل العنصري.


في هذه الأثناء، احتشد نشطاء داعمون لفلسطين ليتظاهروا أمام متجر زارا في مركز تجاري بـكندا بعد حملتها الإعلانية الأخيرة التي أثارت الجدل وسخريتها من آلام الشعب الفلسطيني.

للقضية الفلسطينية حرب الإبادة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة جديدة في المعاشات |اعرف هتزيد كام وموعد صرفها

إدارة الأهلي تعلن مفاجأة لـ الزمالك بعد كأس العالم للأندية

وزارة العمل: 3500 جنيه الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص وبدون استثناءات

مقابل 500 ألف دولار.. الزمالك يقرر بيع لاعب الفريق

تراجع أسعار الذهب أخيرًا بعد قفزات متتالية|وعيار 21 الآن مفاجأة غير متوقعة

أول قرارات الرئيس القادم.. 9 ملفات تحتاج جراحة فورية لإصلاح التشوهات

بشائر العام الجديد| زيادة الحد الأدنى للأجور ومفاجأة في انتظار المعاشات.. تفاصيل

أجلوا السفر فورا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات

موضوعات متعلقة

اعتراف خطير لنتنياهو: فخور بمنع قيام دولة فلسطينية

الحرب على غزة.. المقاومة تهزم قوات الاحتلال رغم الدعم الأمريكي الكاسح

بعد سلسلة هزائم طويلة في غزة.. الاحتلال يحضر نفسه لانسحاب شامل |تفاصيل

كوهين: انسحاب حزب الله من جنوب لبنان ضرورة لمنع تصعيد الحرب

أفكار عبثية.. وزير خارجية الاحتلال: مستمرون حتى القضاء على حماس

صحيفة عبرية تسخر من هدف قضاء جيش الاحتلال على السنوار

مسئولون أمريكيون: إدارة بايدن تبحث من جديد كيفية التصدي لقوات الحوثي في اليمن

اعتراف إسرائيلي بقوة المقاومة الفلسطينية .. والمعارك قد تستمر طويلا

ترشيحاتنا

أثناء مؤتمر صحفي.. قوات الاحتلال تطلق النار بكثافة على مستشفى كمال عدوان

رفض الإفصاح عن مكانه.. الاحتلال يعزل الأسير الفلسطيني مروان البرغوثي

امتحانات الثانوية العامة 2024 .. مطالب عاجلة من اتحاد أمهات مصر

فئات معينة وليس للكل|زيادة الحد الأدنى للمعاشات 2024 رسميا.. من المستفيد؟

نداء عاجل من شرطة الاحتلال إلى المستوطنين بشأن صواريخ المقاومة

روسيا تدمر مركز قيادة اللواء 47 الأوكراني ومستودعات مطار كاناتوف


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تقتل وتصيب المئات.. فاكهة ملوثة بالسالمونيلا يجب التوقف عن تناولها

محشية كاجو .. أغرب طرق تحضير الطعمية

باحث أثار: أنفاق السرابيوم رمز لحضارة في قمة الرقي والقوة التكنولوجية المتفرّدة

نفس الفستان.. مي عمر تتألق بإطلالة أنيقة في أحدث ظهور.. شاهد

فيديو

يمكن بيضحكوا عليه.. غادة عبد الرازق: محمد رمضان مش نمبر وان

كنت بدور على بابا.. غادة عبد الرازق تكشف سر حبها لـ الرجالة الكبيرة

7 قرارات مهمة في اجتماع مجلس إدارة الزمالك.. ماذا جاء فيها؟ «فيديوجراف»

استثمارات بـ19 مليار دولار و150 اتفاقية.. علاقات طيبة جمعت مصر والكويت بحكم «نواف»|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: وليد الفراج.. لا تتوقف

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الحياة بين الصعوبات والانفراجات

هالة الحلفاوي

هالة الحلفاوي تكتب: عام جديد.. أمل جديد

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المُتيّم بالذكرى

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: صباح الخير ياغزة

عمرو صبحي يكتب: قانون الجو بين الفلسفة والتطبيق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

اﻟﻤﺰﻳﺪ