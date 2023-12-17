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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملة تموينية للمرور على الأسواق والمخابز بشمال سيناء

حملة تموينية على
حملة تموينية على الأسواق والمخابز بالعريش

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء، حمله تموينيه مشتركة من الاجهزه الرقابية بالمديرية وقسم مباحث التموين للمرور على الأسواق والمخابز والمحلات التجارية ومتابعة والإشراف على منافذ توزيع السكر للمواطنين ، فى إطار متابعات مديرية التموين للسيطره على الأسواق والحد من ارتفاع الأسعار 
وتنفيذا لتعليمات الدكتور وزير التموين والسيد اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

 

5  محاضر:

وقالت  أمانى رسلان مدير عام المديريه التموين والتجارة الداخلية ، ان جهود الحملة  أسفرت عن تحرير عدد 5 محضر عدم اعلان عن الاسعار بالإضافة الى تحرير عدد 4 محضر عدم الاحتفاظ بالشهادة الصحيه وجاري توالي الحملات التموينية .
 

 وتهيب مديرية التموين بالمواطنين عدم التكالب على شراء كميات كبيرة من السكر حيث انه متوفر كميات كبيرة ومتوفرة لجميع المواطنين بشتى ارجاء المحافظة ويتم التوزيع يوميا من خلال منافذ الشركة العامة لتجارة الجملة ومحلات السوبرماركت.

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سيناء حملة تموينية الاسواق التجارية

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