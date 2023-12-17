حملة تموينية للمرور على الأسواق والمخابز بشمال سيناء

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء، حمله تموينيه مشتركة من الاجهزه الرقابية بالمديرية وقسم مباحث التموين للمرور على الأسواق والمخابز والمحلات التجارية ومتابعة والإشراف على منافذ توزيع السكر للمواطنين ، فى إطار متابعات مديرية التموين للسيطره على الأسواق والحد من ارتفاع الأسعار

وتنفيذا لتعليمات الدكتور وزير التموين والسيد اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

5 محاضر:

وقالت أمانى رسلان مدير عام المديريه التموين والتجارة الداخلية ، ان جهود الحملة أسفرت عن تحرير عدد 5 محضر عدم اعلان عن الاسعار بالإضافة الى تحرير عدد 4 محضر عدم الاحتفاظ بالشهادة الصحيه وجاري توالي الحملات التموينية .



وتهيب مديرية التموين بالمواطنين عدم التكالب على شراء كميات كبيرة من السكر حيث انه متوفر كميات كبيرة ومتوفرة لجميع المواطنين بشتى ارجاء المحافظة ويتم التوزيع يوميا من خلال منافذ الشركة العامة لتجارة الجملة ومحلات السوبرماركت.