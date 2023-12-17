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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

زراعة 180 شجرة مثمرة بمطاي في المنيا

زراعة أشجار مثمرة
زراعة أشجار مثمرة وزينة

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا على مواصلة الوحدات المحلية جهودها في تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية للتشجير والمعنية بزراعة 100 مليون شجرة، حيث تحظى المبادرة باهتمام ورعاية القيادة السياسية، لمواجهة التغيرات المناخية، بما يسهم في توفير مساحة خضراء والحد من التلوث، وخلق بيئة أكثر نقاءً للمواطنين مع التركيز على الزراعة أمام المدارس والمؤسسات ومراكز الشباب والمستشفيات وجانب الطرق والمحاور ومداخل القرى والمدن وغيرها من الأماكن واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة التي تضمن استدامة الأشجار التي يتم زراعتها والاستفادة منها.

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واوضح هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاي، انه يجري استكمال أعمال تنسيق وزراعة الأشجار بعدد من الطرق الرئيسية بالمدينة والقرى، حيث تم استكمال زراعة 180 شجرة متنوعة بالطريق الدائري بالمدخل الجنوبي لمدينة مطاي وتم ري الأشجار المزروعة والنباتات القديمة ونظافة منتصف الطريق للحفاظ على المنظر الجمالي، بالإضافة إلى نظافة الحشائش ورفعها بالطريق الدائري .
 

100 مليون شجرة أعمال المبادرة الرئاسية التغيرات المناخية زراعة 100 مليون شجرة نوفمبر الماضي

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