مراسل القاهرة الإخبارية: غارات إسرائيلية وقصف مدفعي على مناطق في غزة

"أحزمة نارية"..

قال بشير جبر مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، إنّ الطيران الحربي الإسرائيلي لم يتوقف عن التحليق في كل محافظات قطاع غزة، حيث لم يفارق طيران الاستطلاع أجواء قطاع غزة بشكل عام، كما لم يتوقف الطيران الحربي عن استهداف كل مناطق قطاع غزة، مثلما حدث ببعض المناطق في خان يونس وحي الزيتون وحي الشجاعية والأحزمة النارية، بالإضافة إلى استهداف من المدفعية الإسرائيلية التي لم تتوقف عن إطلاق قذائفها بشكل عام في قطاع غزة.

وأضاف "جبر"، في مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، مع الإعلامية شيماء الكردي: "قبل قليل، استهدفت غارات الاحتلال محافظة رفح، وهي المحافظة التي تدعي إسرائيل بأنها ضمن المناطق الآمنة وتطلب من السكان الفلسطينيين بالنزوح إليها".

الاكتظاظ الشديد للمواطنين

وتابع: "هذه الغارات قصفت منازل تعود إلى عائلة أبو عنزة ما أدى إلى استشهاد عدد من أفراد هذه العائلة وإصابة عدد كبير من المواطنين المتواجدين في محافظة رفح جراء الاكتظاظ الشديد للمواطنين الفلسطينيين في هذه المناطق".

