عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

"أحزمة نارية"..

مراسل القاهرة الإخبارية: غارات إسرائيلية وقصف مدفعي على مناطق في غزة

قصف مدفعي
قصف مدفعي

قال بشير جبر مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، إنّ الطيران الحربي الإسرائيلي لم يتوقف عن التحليق في كل محافظات قطاع غزة، حيث لم يفارق طيران الاستطلاع أجواء قطاع غزة بشكل عام، كما لم يتوقف الطيران الحربي عن استهداف كل مناطق قطاع غزة، مثلما حدث ببعض المناطق في خان يونس وحي الزيتون وحي الشجاعية والأحزمة النارية، بالإضافة إلى استهداف من المدفعية الإسرائيلية التي لم تتوقف عن إطلاق قذائفها بشكل عام في قطاع غزة.

وأضاف "جبر"، في مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، مع الإعلامية شيماء الكردي: "قبل قليل، استهدفت غارات الاحتلال محافظة رفح، وهي المحافظة التي تدعي إسرائيل بأنها ضمن المناطق الآمنة وتطلب من السكان الفلسطينيين بالنزوح إليها".

 

 الاكتظاظ الشديد للمواطنين

وتابع: "هذه الغارات قصفت منازل تعود إلى عائلة أبو عنزة ما أدى إلى استشهاد عدد من أفراد هذه العائلة وإصابة عدد كبير من المواطنين المتواجدين في محافظة رفح جراء الاكتظاظ الشديد للمواطنين الفلسطينيين في هذه المناطق". 
 

الطيران الحربي الإسرائيلي قطاع غزة حي الزيتون المدفعية الإسرائيلية غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة جديدة في المعاشات |اعرف هتزيد كام وموعد صرفها

إدارة الأهلي تعلن مفاجأة لـ الزمالك بعد كأس العالم للأندية

مقابل 500 ألف دولار.. الزمالك يقرر بيع لاعب الفريق

بشائر العام الجديد| زيادة الحد الأدنى للأجور ومفاجأة في انتظار المعاشات.. تفاصيل

تراجع أسعار الذهب أخيرًا بعد قفزات متتالية|وعيار 21 الآن مفاجأة غير متوقعة

أول قرارات الرئيس القادم.. 9 ملفات تحتاج جراحة فورية لإصلاح التشوهات

وزارة العمل: 3500 جنيه الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص وبدون استثناءات

أجلوا السفر فورا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات

ترشيحاتنا

أحلف ع المصحف.. حقيقة زواج غادة عبد الرازق من ثري قطري

القاهرة الإخبارية: وصول 4 مصابين من غزة إلى رفح للعلاج بالمستشفيات المصرية

مجدي عبد الغني ينشر جزءا من تصريحات حسن شحاته عن شيكابالا|ماذا قال؟

لأول مرة منذ بدء الحرب|شاحنات مساعدات تدخل غزة عبر معبر كرم أبو سالم

تعرف على أنواع القطرات المستخدمة لعلاج جفاف العين

حسن شحاتة: البعض أخبروني بأن المحترفين يرفضون وجودي في 2006


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تصدق كيف كانت.. إطلالات شام الذهبي قبل وبعد فقدان وزنها

"روح الروح".. جدل بين رواد السوشيال ميديا بسبب صورة الجد الفلسطيني

تقتل وتصيب المئات.. فاكهة ملوثة بالسالمونيلا يجب التوقف عن تناولها

محشية كاجو .. أغرب طرق تحضير الطعمية

فيديو

سروال إليسا تمزق وأظهر جزءًا من جسمها.. ماذا فعلت على المسرح؟.. فيديوجراف

يمكن بيضحكوا عليه.. غادة عبد الرازق: محمد رمضان مش نمبر وان

كنت بدور على بابا.. غادة عبد الرازق تكشف سر حبها لـ الرجالة الكبيرة

7 قرارات مهمة في اجتماع مجلس إدارة الزمالك.. ماذا جاء فيها؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: وليد الفراج.. لا تتوقف

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الحياة بين الصعوبات والانفراجات

هالة الحلفاوي

هالة الحلفاوي تكتب: عام جديد.. أمل جديد

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المُتيّم بالذكرى

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: صباح الخير ياغزة

عمرو صبحي يكتب: قانون الجو بين الفلسفة والتطبيق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

اﻟﻤﺰﻳﺪ