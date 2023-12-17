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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بروتوكول تعاون بين جمعية الهلال الاحمر المصري وجامعة سيناء

برتوكول تعاون بين
برتوكول تعاون بين جامعة سيناء والهلال الأحمر المصري

تم توقيع بروتوكول تعاون بين جمعية الهلال الاحمر المصري وجامعة سيناء  في إطار التعاون المشترك بين كلا من جمعية الهلال الاحمر المصري والجامعة ، بحضور الدكتورة جيهان فكري رئيس جامعة سيناء 

العمل التطوعي:

 والدكتور خالد زايد رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الاحمر المصري بشمال سيناء .
واكدت الدكتوره جيهان فكري ان شباب الهلال الاحمر المصري شباب نفتخر به مؤكده علي اهمية العمل التطوعي وقيمته في المجتمع خاصه في ظل الظروف التي نمر بها .


وأكد الدكتور خالد زايد رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الاحمر المصري بشمال سيناء ان جامعة سيناء من اقوي الداعمين للهلال الاحمر المصري بشمال سيناء   وظهر ذلك في العديد من الفعاليات والمبادرات التي قامت بها الجامعه بالتعاون مع جمعية الهلال الاحمر المصري بشمال سيناء سواء اثناء ازمة كورونا او هذه الايام من خلال دعم الاشقاء الفلسطينين وكذلك من خلال شباب المتطوعين من جامعة سيناء.


وفي ختام فعاليات توقيع البروتوكول تم تسليم درع الهلال الاحمر المصري الي رئيس جامعة سيناء تقديرا لدور الجامعه في دعم الهلال الاحمر المصري. 

وقامت رئيس جامعة سيناء باهداء درع الجامعه الي الدكتور خالد زايد رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الاحمر المصري بشمال سيناء تقديرا لدور الهلال الاحمر المصري في دعم كافة قضايا الوطن

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