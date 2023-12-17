وصول طائرة مساعدات سعودية للفلسطينيين إلى مطار العريش

استمر الجسر الجوي إلى مطار العريش الدولي بشمال سيناء، من مختلف الدول العربية والأجنبية والمنظمات الإقليمية والدولية لنقل المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة بسبب الحرب الدائرة بين الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال.

21طنا

وقال الدكتور خالد زايد، رئيس فرع الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء، إن الطائرة قادمة من السعودية وتحمل على متنها 21 طنًا من المساعدات الإغاثية والغذائية لصالح قطاع غزة.

وأضاف أن متطوعي الهلال الأحمر المصري، يفرغون شحنة الطائرة تمهيدا لنقلها بشاحنات إلى مخازن مدينة العريش مؤمنة ، لإدخالها إلى قطاع غزة لاحقا بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني.

وأشار زايد إلى أن الطائرة تعد رقم 31 والتي تصل من المملكة العربية السعودية إلى مطار العريش الدولي، حيث دعمت السعودية قطاع غزة بمئات الأطنان من المساعدات الإنسانية والإغاثية والأدوية والمستلزمات الطبية المتنوعة.

