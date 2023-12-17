طلاب الصناعات الخشبية بجامعة طيبة التكنولوجية يزورون ورش النجارة المركزية بجنوب الوادي

نظمت كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة طيبة التكنولوجية بالاقصر زيارة علمية ميدانية لطلاب الفرقة الأولى ببرنامج تكنولوجيا الصناعات الخشبية، لورشة النجارة المركزية بجامعة جنوب الوادي وورشة النجارة بكلية التربية النوعية، للتعرف على سير العمل داخل الورش.



تعرف الطلاب، على آلات ومعدات النجارة ووظائفها وطرق تشغيلها وعوامل الأمن والسلامة الخاصة بها، كما استمع الطلاب لشرح تفصيلي حول إمكانيات الورش ودورها في خدمة العملية التعليمية، وفي ختام الزيارة، جرى فتح باب الأسئلة النقاشية، وأجاب مسؤولي الورش عنها.

وجاءت الزيارة تحت إشراف الدكتور محمد أحمد فؤاد، المدرس ببرنامج تكنولوجيا الصناعات الخشبية، ترافقه كل من م. بيريهان محمد علي، وم. فاطمة رضوان عبد الرحيم أعضاء هيئة التدريس المعاونة بالبرنامج، وكان في استقبالهم الوفد ومرافقتهم خلال الزيارة، الدكتور محمد سعيد عبدالله، نائب رئيس جامعة جنوب الوادي لخدمة البية وتنمية المجتمع والمشرف على كلية التربية النوعية بجامعة جنوب الوادي، والدكتور محمد السيد كامل، استاذ أشغال المعادن، ومدير الورش المركزية، والدكتور محمد عدلي، مدرس أشغال الخشب بكلية التربية النوعية.

من جانبه، أكد الدكتور عادل زين الدين، رئيس الجامعة، أن تلك الزيارة تأتي ضمن سلسلة من الزيارات العلمية الميدانية، لتدريب الطلاب عمليا، تفعيلا لبروتوكول التعاون للتحالفات الإقليمية بين جامعتي طيبة التكنولوجية وجنوب الوادي، موجها الشكر لجامعة جنوب الوادي بقيادة الدكتور أحمد عكاوي، رئيس الجامعة على حسن الاستقبال والتعاون.

IMG-20231217-WA0007

IMG-20231217-WA0003

IMG-20231217-WA0005

IMG-20231217-WA0004

IMG-20231217-WA0006