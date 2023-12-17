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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

القاهرة الإخبارية: جرافات الاحتلال دمرت البنية التحتية بمخيم نور شمس بالضفة الغربية

غزة
غزة

قالت ولاء السلامين مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من رام الله، إنّ قوات الاحتلال اقتحمت في الساعة الثامنة صباح اليوم مخيم نور شمس بالضفة الغربية وعاثت فيه خرابا وفسادا.

وأضافت السلامين، في مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ 5 شهداء ارتقوا جراء استهدافهم بطائرة مسيرة أطلقتها قوات الاحتلال في حارة المنشية بمخيم نور الشمس.

وتابعت مراسلة القناة، أنّ قوات الاحتلال اقتحمت بتعزيزات كبيرة مخيم نور الشمس وطولكرم بالضفة الغربية وكانت ترافقها جرافات ومسيرات أطلقتها قوات الاحتلال حيث عملت هذه الجرافات على تخريب البنية التحتية لمخيم نور الشمس وشنت اعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين.

مركبات الإسعاف

وواصلت: "كان هناك إعاقة لتحركات مركبات الإسعاف في مدينة طولكرم ومخيم نور شمس، حيث كان هناك العديد من جثامين الشهداء الذين لم تصل إليها مركبات الإسعاف لذلك يزداد العدد بين الحين والآخر، بسبب إعاقة قوات الاحتلال تحركات هذه المركبات والطواقم الطبية".

قوات الاحتلال مخيم نور شمس طائرة مسيرة طولكرم الجرافات

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