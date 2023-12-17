رد فعل الأهلي بعد قرار الفيفا بإيقاف موديست

قّدم الأهلي بشكل رسمي للجنة المنظمة لكأس العالم للأندية التماسا على إيقاف أنتوني موديست مباراتين.



وكتب الإعلامي الرياضي محمد عراقي عبر حسابه علي فيسبوك "الأهلي يقدّم التماسا بشكل رسمي للجنة المنظمة لكأس العالم للأندية على إيقاف موديست مباراتين، وطالب بإعادة النظر في العقوبة لأن الحالة لا تستدعي الطرد المباشر"



يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نظيره فلومينيسي البرازيلي في مواجهة دور نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023، بعد الإطاحة بنظيره اتحاد جده في ربع النهائي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.