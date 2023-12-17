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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

متمرمط بكرامتهم الأرض.. مفيدة شيحة: شوارع غزة تتحول إلى متاهة مميته للجنود الإسرائيليين

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي

كشفت الاعلامية مفيدة شيحة، اخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة، والعدوان الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني، لافتة إلى إلى وكالة رويترز نشرت مقالة عن الحجم الضخم من الخسائر لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

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وتابعت مفيدة شيحة، أن شوارع غزة تتحول إلى متاهة مميته للجنود الإسرائيليين، متابعة ان قطاع غزة تحول لمقبرة كبيرة للاحتلال الإسرائيلي وجنوده.

وأضافت مفيدة شيحة، أن هذه الحرب ستنتهي لصالح أهالينا في قطاع غزة، والاحتلال الإسرائيلي لن ينتصر في قطاع غزة، متابعة أن الجنود الإسرائيليين يشعرون برعب غير طبيعي ومتمرمط بكرامتهم الأرض.
 

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