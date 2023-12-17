متمرمط بكرامتهم الأرض.. مفيدة شيحة: شوارع غزة تتحول إلى متاهة مميته للجنود الإسرائيليين

كشفت الاعلامية مفيدة شيحة، اخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة، والعدوان الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني، لافتة إلى إلى وكالة رويترز نشرت مقالة عن الحجم الضخم من الخسائر لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.



وتابعت مفيدة شيحة، أن شوارع غزة تتحول إلى متاهة مميته للجنود الإسرائيليين، متابعة ان قطاع غزة تحول لمقبرة كبيرة للاحتلال الإسرائيلي وجنوده.

وأضافت مفيدة شيحة، أن هذه الحرب ستنتهي لصالح أهالينا في قطاع غزة، والاحتلال الإسرائيلي لن ينتصر في قطاع غزة، متابعة أن الجنود الإسرائيليين يشعرون برعب غير طبيعي ومتمرمط بكرامتهم الأرض.

