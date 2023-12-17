شاهد.. فيديو جديد يرصد غزة قبل وبعد تصعيدات إسرائيل

أظهر مقطع فيديو جديد وقصير منتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي غزة قبل وبعد تصعيدات إسرائيل منذ السابع من أكتوبر الماضي.

كشف مقطع الفيديو عن مسح أحياء بالكامل من قطاع غزة نتيجة قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي المكثف والمستمر.

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غزة اليوم

أفاد تلفزيون فلسطين، اليوم الأحد، بأن مجمع ناصر الطبي في غزة استقبل 28 شخصا استشهدوا جراء القصف الإسرائيلي على خان يونس.

كان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن اليوم الأحد، أنه سيطر على أجزاء من مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، بما في ذلك ميدان بني سهيلا بالمدينة، شرق وسط المدينة.

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أيضًا أنه ضرب مكتب قائد لواء خان يونس التابع لحماس و”البنية التحتية الإرهابية”.

وشهدت مدينة خان يونس قتالاً عنيفًا على الأرض وغارات جوية مكثفة خلال الأسبوع الماضي، حيث وردت أنباء عن مقتل العشرات.