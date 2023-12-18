عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بيت الشيكولاتة.. شاب أسوانى يستخدم دراسته لتنفيذ مشروع استثماري..تعرف على حكايته

بيت الشيكولاتة للشاب
بيت الشيكولاتة للشاب الأسوانى أحمد مصطفى

قصص نجاح عديدة يسطرها الشباب المكافح دائماً ، والباحث عن توفير مصدر دخل له من خلال تنفيذ مشروعات إنتاجية هادفة تحقق الاستقرار الأسرى والمعيشى له ، ليجسدوا بذلك نماذج مشرفة يحتذى بها فى العزيمة والإصرار .

وفى هذا الإطار نستعرض عبر منصة " صدى البلد " أحد قصص النجاح ، والتى تتمثل في قصة الشاب الأسوانى أحمد مصطفى ، والذى نجح في توفير مصدر رزق له ، وإستثمار ما قام بتحصيله العلمى خلال رحلته الدراسية في تنفيذ مشروع صغير لبيع الحلوى فى أحد شوارع وسط مدينة أسوان ، وأختص لمشروعه عنوان " بيت الشيكولاته " ويقوم من خلاله بصناعة عدد من الحلويات الشهية والمفضلة لدى العديد من الأهالى والشباب.

رئيس جامعة أسوان يتفقد المنظومة الصحية بالمستشفى الجامعي

محافظ أسوان يتفقد الأعمال الجارية بمشرع ممشى أهل مصر

كفاح

بيت الشيكولاتة للشاب الأسوانى أحمد مصطفى 

وقال الشاب المكافح أحمد مصطفى بأن عمره الآن 30 سنة ، وأنه تخرج في المدرسة الفندقية بنظام 5 سنوات ، وكان تخصصه في الدراسة فى قسم "الطهى"، وأنه بعد الانتهاء من المرحلة التعليمية التحق بالعديد من الأماكن التى كان يعمل فيها لصناعة المأكولات المختلفة ، وليس الحلويات فقط، ولكنه كان يسعى أن يحقق طموحه فى تأسيس مشروع خاص به ويكون مميز، بجانب عمله الخاص كموظف حكومي.

وأضاف الشاب المكافح بأنه بعد أن نجح في جمع مبلغ 10 آلاف جنيه قرر شراء دراجة بصندوق والتعديل فى شكلها لتناسب المشروع الذي يريد تأسيسه لبيع الحلويات بأنواعها المختلفة والمميزة لدى الأهالي أبرزها الوافل، الفريسكا، والدونتس بأنواعه المختلفة، والكنافة وتشيز كيك، وتشيز جار بعدة نكهات والمشروبات المتنوعة ، ولكن أبرز ما يميز مشروعه أنه يعتمد فى صناعته للحلويات على الشيكولاته لذلك أطلق عليه اسم "بيت الشيكولاته".

أسوان.. إصلاح كسر خط مياه الشرب الرئيسي المغذى لحي الصداقة الجديدة

تعليم أسوان تتابع الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسى الأول

 جهود 

بيت الشيكولاتة للشاب الأسوانى أحمد مصطفى 

وأكمل أحمد مصطفى أنه فى البداية كان هناك العديد من الحلويات التى لم يتمكن من صناعتها ، ولكنه كان يحاول ولديه إصرار على إتقان طريقة صنعها حتى تمكن من صناعة جميع أنواع الحلويات وأن يكون مذاقها جيد للغاية ، وأن ردود أفعال كل الزبائن الذين يتوافدوا على شراء منتجاته من الحلويات كانت مشجعة له للغاية للاستكمال فى مشروعه، ووضحت له أنه نجح في صناعة نكهة ومذاق مميز لأنواع الحلويات التى يصنعها.

وأشار مصطفى إلى أنه بشكل يومي يجهز العجينة التى يعتمد عليها فى صناعة الحلويات المختلفة فى منزله، وبعد انتهاء ساعات عمله كموظف حكومى يتوجه لاستكمال عمله فى مشروعه الصغير من الساعة الـ5 مساءاً حتى منتصف الليل، وأنه اختار أن يقف بالـ"البيك" الخاصة لبيع الحلويات فى الشارع الجديد وسط مدينة أسوان حتى يتوافد العديد من المارة على الشراء لأنها منطقة حيوية ، وبها حركة كبيرة من مواطني أسوان وزائريها .

بيت الشيكولاتة للشاب الأسوانى أحمد مصطفى 
أسوان محافظة أسوان اخبار محافظة اسوان العزيمة اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة جديدة في المعاشات | اعرف هتقبض كام ؟!

الزراعة تكشف المستور في قضية البصل: الكميات المضبوطة لا يمكن تخيلها

اعرف هتقبض كام؟.. الحكومة تجهز مفاجأة لـ11 مليون مواطن والتنفيذ خلال أيام

200 جنيه|هبوط مفاجئ يضرب الذهب بعد الارتفاع الجنوني.. وهذا سعر عيار 21 الآن

الانقلاب الشتوي ينذر بتقلبات جوية.. بيان مهم من الأرصاد عن طقس الاثنين

انخفاض مفاجئ فى أسعار الأرز.. اعرف الكيلو وصل كام؟

صدمة في الزمالك.. هيئة المفوضين تقضي بـ استبعاد حسام المندوه من مجلس الإدارة

التأمين الاجتماعي: زيادة الحد الأدنى للمعاشات لـ1300 والأقصى إلى 10080 جنيها

موضوعات متعلقة

رئيس جامعة أسوان يتفقد المنظومة الصحية بالمستشفى الجامعي

محافظ أسوان يتفقد الأعمال الجارية بمشرع ممشى أهل مصر

يوم طبي لتقديم الخدمات الصحية والعلاجية والتوعوية لأهالي قرية الكرور بأسوان

تعليم أسوان تتابع الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسى الأول

عروس أسوان تدفع حياتها ثمن تفضيلها لعريس آخر على نجل خالتها| تفاصيل

أسوان.. إصلاح كسر خط مياه الشرب الرئيسي المغذى لحي الصداقة الجديدة

قطار الشباب يصل محطة المركز الثقافى الأفريقي بأسوان 

بتنكيس الأعلام|محافظ أسوان يعلن الحداد العام 3 أيام على وفاة أمير الكويت

ترشيحاتنا

الحديد بـ 41 ألف جنيه.. أسعار مواد البناء اليوم الإثنين

طارق قنديل : نثق في قدرات اللاعبين ونطمح لأبعد نقطة في المونديال

أبسط طريقة لإرسال موقعك المباشر على واتساب WhatsApp

هل يجوز حرمان أهل زوجى من الميراث؟.. أمين الفتوى يجيب

19 ديسمبر اليوم المنتظر| ماذا سيحدث في الطقس غدًا ؟

أخبار السيارات | أرخص 5 عربيات أوتوماتيك في مصر.. سعر كيا سبورتاج 2024 هاي لاين.. وأشهر ماركة في مصر بـ65 ألف جنيه


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لا يتحمل كونه زوج الست.. آخر صور لـ شيرين وحسام حبيب قبل الطلاق

بفستان محتشم.. نسرين طافش تخطف الأنظار على السجادة الحمراء

بفستان مجسم.. إلهام شاهين تخطف الأنظار من مهرجان الأمل السينمائي

زوجة ماجد المصرى تثير الجدل بإطلالة ملفتة

فيديو

سقوط نتنياهو | سيناريوهات مهمة.. وتوقعات بانتهاء الحرب على غزة

مفيش استثناءات .. زيادة الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص

زيادة جديدة في المعاشات | اعرف هتقبض كام ؟!

السبب الحقيقي لطلاق شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب.. هل ينجح الصلح مع شقيقها؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: وليد الفراج.. لا تتوقف

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الحياة بين الصعوبات والانفراجات

هالة الحلفاوي

هالة الحلفاوي تكتب: عام جديد.. أمل جديد

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المُتيّم بالذكرى

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: صباح الخير ياغزة

عمرو صبحي يكتب: قانون الجو بين الفلسفة والتطبيق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

اﻟﻤﺰﻳﺪ