بيت الشيكولاتة.. شاب أسوانى يستخدم دراسته لتنفيذ مشروع استثماري..تعرف على حكايته

قصص نجاح عديدة يسطرها الشباب المكافح دائماً ، والباحث عن توفير مصدر دخل له من خلال تنفيذ مشروعات إنتاجية هادفة تحقق الاستقرار الأسرى والمعيشى له ، ليجسدوا بذلك نماذج مشرفة يحتذى بها فى العزيمة والإصرار .

وفى هذا الإطار نستعرض عبر منصة " صدى البلد " أحد قصص النجاح ، والتى تتمثل في قصة الشاب الأسوانى أحمد مصطفى ، والذى نجح في توفير مصدر رزق له ، وإستثمار ما قام بتحصيله العلمى خلال رحلته الدراسية في تنفيذ مشروع صغير لبيع الحلوى فى أحد شوارع وسط مدينة أسوان ، وأختص لمشروعه عنوان " بيت الشيكولاته " ويقوم من خلاله بصناعة عدد من الحلويات الشهية والمفضلة لدى العديد من الأهالى والشباب.

كفاح

بيت الشيكولاتة للشاب الأسوانى أحمد مصطفى

وقال الشاب المكافح أحمد مصطفى بأن عمره الآن 30 سنة ، وأنه تخرج في المدرسة الفندقية بنظام 5 سنوات ، وكان تخصصه في الدراسة فى قسم "الطهى"، وأنه بعد الانتهاء من المرحلة التعليمية التحق بالعديد من الأماكن التى كان يعمل فيها لصناعة المأكولات المختلفة ، وليس الحلويات فقط، ولكنه كان يسعى أن يحقق طموحه فى تأسيس مشروع خاص به ويكون مميز، بجانب عمله الخاص كموظف حكومي.

وأضاف الشاب المكافح بأنه بعد أن نجح في جمع مبلغ 10 آلاف جنيه قرر شراء دراجة بصندوق والتعديل فى شكلها لتناسب المشروع الذي يريد تأسيسه لبيع الحلويات بأنواعها المختلفة والمميزة لدى الأهالي أبرزها الوافل، الفريسكا، والدونتس بأنواعه المختلفة، والكنافة وتشيز كيك، وتشيز جار بعدة نكهات والمشروبات المتنوعة ، ولكن أبرز ما يميز مشروعه أنه يعتمد فى صناعته للحلويات على الشيكولاته لذلك أطلق عليه اسم "بيت الشيكولاته".

جهود

بيت الشيكولاتة للشاب الأسوانى أحمد مصطفى

وأكمل أحمد مصطفى أنه فى البداية كان هناك العديد من الحلويات التى لم يتمكن من صناعتها ، ولكنه كان يحاول ولديه إصرار على إتقان طريقة صنعها حتى تمكن من صناعة جميع أنواع الحلويات وأن يكون مذاقها جيد للغاية ، وأن ردود أفعال كل الزبائن الذين يتوافدوا على شراء منتجاته من الحلويات كانت مشجعة له للغاية للاستكمال فى مشروعه، ووضحت له أنه نجح في صناعة نكهة ومذاق مميز لأنواع الحلويات التى يصنعها.

وأشار مصطفى إلى أنه بشكل يومي يجهز العجينة التى يعتمد عليها فى صناعة الحلويات المختلفة فى منزله، وبعد انتهاء ساعات عمله كموظف حكومى يتوجه لاستكمال عمله فى مشروعه الصغير من الساعة الـ5 مساءاً حتى منتصف الليل، وأنه اختار أن يقف بالـ"البيك" الخاصة لبيع الحلويات فى الشارع الجديد وسط مدينة أسوان حتى يتوافد العديد من المارة على الشراء لأنها منطقة حيوية ، وبها حركة كبيرة من مواطني أسوان وزائريها .