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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بدء عزاء الفنان عادل أنور.. والسبكي أول الحاضرين

ايمن بهجت قمر
ايمن بهجت قمر

بدأ عزاء الفنان عادل أنور، في مسجد الحامدية الشاذلية، بمنطقة المهندسين، منذ قليل، حيث استقبل الشاعر أيمن بهجت قمر- ابن شقيقة الراحل- العزاء في وفاة خاله.

وحرص على تقديم واجب العزاء الفنان محمد محمود، والمنتج أحمد السبكي، والفنان سليمان عيد، والسيناريست عمرو محمود ياسين، والمخرج عمرو عرفة.

جنازة عادل أنور

شيعت، جنازة الفنان عادل أنور، شقيق المغني أبو الليف، وخال الشاعر أيمن بهجت قمر، بحضور أشرف زكي وأيمن عزب، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من أسرة الراحل وأصدقائه المقربين.

وكان الشاعر أيمن بهجت قمر، أعلن وفاة الفنان عادل أنور، الذي اشتهر بتقديم عدد من الأعمال الكوميدية، وذلك في منشور مؤثر له عبر فيسبوك.

وكتب أيمن بهجت قمر: “ لا حول ولا قوة الا بالله.. توفى خالي المقرب إلى قلبي الفنان : عادل أنور.. جزء كبير من ذكرياتي مرتبط بيه، رحمة الله عليه، أرجو الدعاء له وقراءة الفاتحة”.

عادل أنور هو ممثل و مؤلف ومخرج تليفزيوني، ولد في 9 يناير من عام 1965. تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية في بداية ثمانينيات القرن العشرين، عمل في مسلسلات وسهرات و أفلام التلفزيون من ضمنها مسلسل (و كسبنا القضية).

شارك عادل أنور في عدد من المسلسلات الشهيرة أبرزها ليالي الحلمية، عملة نادرة، فلانتينو، العمدة هانم، فارس بلا جواد، العائلة  وغيرها.

عادل أنور عزاء الراحل عادل أنور

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