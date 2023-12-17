حمدي فتحي يقود الوكرة للفوز على الدحيل في الدوري القطري

نجح الوكرة في تحقيق فوز ثمين على الدحيل بنتيجة 3-2، اليوم الأحد، باستاد عبد الله بن خليفة بنادي الدحيل، في مباراة مؤجلة عن الجولة السادسة من الدوري القطري.

وأحرز أهداف الوكرة كل من: جيلسون دالا، وعمر علي، وحمدي فتحي، على الترتيب، في الدقائق 27 و74 و77.

أما الدحيل، فسجل له يوسف أيمن، وكوتينيو من ركلة جزاء، في الدقيقتين 7 و45+15.



وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد الوكرة إلى 24 نقطة، وتقدم للمركز الثاني بفارق الأهداف عن الغرافة، بينما تجمد رصيد الدحيل عند 17 نقطة، في المركز الخامس، ليبتعد خطوة جديدة عن حلم الحفاظ على لقب الدوري.