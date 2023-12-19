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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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بعد قصة حب ملتهبة لسنوات| الزوج أنهى حياة شريكة حياته.. والسبب سؤال واحد

الزوجين
الزوجين

شهدت الغربية حادثة مروعة هزت الرأي العام، حيث قام "أحمد. ع. ع" زوج شابة في العشرينات من عمرها، بارتكاب جريمة قتل مأساوية راحت ضحيتها زوجته روان محمد عبدالسلام، رغم قصة الحب التي جمعتهما طوال سنوات تكللت بالزواج.

وسنستعرض في هذا التقرير تفاصيل الحادثة الصادمة والأحداث التي أدت إلى هذا المصير الأليم.
 

الزوجين


 سياق الحادثة

بداية الكابوس

كانت حياة روان وأحمد تسير في طريق الهدوء والسكينة، ومع ولادة ابنهما عبد الرحمن، كانت السعادة تغمر حياتهما. 

ومع ذلك، لم يكن الجميع على دراية بالتوتر الذي كان يتسارع تدريجياً خلف الستار.
 

الزوجين


 

جريمة الغربية الأحداث السؤال الخلاف الزوجين

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بعد قصة حب ملتهبة لسنوات| الزوج أنهى حياة شريكة حياته.. والسبب سؤال واحد

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