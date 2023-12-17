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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسرائيل تستعد لاتخاذ قرار حاسم بشأن إطلاق سراح أسرى نوعيين

الأسري الفلسطينيين
الأسري الفلسطينيين - أرشيفية

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأحد، بأن إسرائيل تدرس إطلاق سراح أسرى نوعيين من أصحاب المحكوميات العالية في صفقة التبادل المقبلة.

وكانت القناة الـ12 الإسرائيلية، ذكرت اليوم الأحد، أن مقترح تبادل الأسرى بين حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل يشمل وقف إطلاق نار إنسانيا مؤقتا.

وأكدت القناة الـ12 الإسرائيلية، أن “حماس لا تزال تريد وقفا أطول للنار وليس هدنة إنسانية مؤقتة”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال القيادي البارز في حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، خليل الحية، إنه لن تكون هناك مفاوضات مع الاحتلال حتى يتوقف العدوان على شعبنا.

وأضاف الحية، في تصريحات صحفية: "يجب أن يتوقف العدوان، وبعد ذلك يمكننا الحديث عن تبادل الأسرى، وتقديم المساعدات لشعبنا".

وأوضح: “نؤكد أن القضية مغلقة لحين توقف العدوان.. وحالما يتوقف العدوان على شعبنا، فنحن جاهزون لصفقة تبادل شاملة.. ومن غير المنطقي أن نبرم صفقة تبادل مع العدو المجرم تحت النار".

إسرائيل حماس

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