عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تفاصيل اعتقال الاحتلال الإسرائيلي خطيب المسجد الأقصى

المسجد الأقصى
المسجد الأقصى

كشف المحامي حمزة قطينة، أحد أعضاء طاقم الدفاع عن الشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصى، تفاصيل اعتقال الاحتلال الإسرائيلي للشيخ عكرمة صبري، مشيرا إلى أن شرطة الاحتلال الإسرائيلية قامت باجتزاء خطبة الشيخ عكرمة صبري في حديثه عن قطاع غزة وتبادل الأسرى كزريعة للقبض عليه.

txt

جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف موقعا لـ حزب الله داخل لبنان


وتابع حمزة قطينة، في مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة" عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن الشرطة الإسرائيلية تتهم خطيب مسجد الأٌقصى بالتحريض وتطالب بالزج به في السجن، 

واكمل انه يوم الثلاثاء الماضي حضرت مجموعة من قوات الاحتلال للشيخ عكرمة صبري، وتم اصطحابه للتحقيق معه بشبهة دعم الإرهاب والتحريض فيما يتعلق بتبادل الأسرى.

الاحتلال الاسرائيلي الشرطة الإسرائيلية جيش الاحتلال الإسرائيلي جيش الاحتلال تبادل الأسرى خطيب المسجد الأقصى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة جديدة في المعاشات | اعرف هتقبض كام ؟!

الزراعة تكشف المستور في قضية البصل: الكميات المضبوطة لا يمكن تخيلها

محتكرو البصل في قبضة الأجهزة الرقابية|ضبط آلاف الأطنان ومسئول حكومي يكشف التفاصيل

الانقلاب الشتوي ينذر بتقلبات جوية.. بيان مهم من الأرصاد عن طقس الاثنين

صدمة في الزمالك.. هيئة المفوضين تقضي بـ استبعاد حسام المندوه من مجلس الإدارة

بعد قرار زيادة المعاشات.. هؤلاء لهم الحق في الجمع بين معاشين بالقانون

أول رد من أسرة نيرة أشرف على تهديد شقيقتها بالذبـ.ح

رسميًا.. غياب نجم منتخب مصر عن كأس أمم أفريقيا 2023

موضوعات متعلقة

حرب غزة.. البكتيريا تنهي حياة جنود بـ جيش الاحتلال الإسرائيلي

ترشيحاتنا

الدعاء المستحب في قيام الليل وصلاته.. أدركه بـ 8 كلمات نبوية

ظاهرة طبيعية ستخسف بـ أمريكا الأرض.. كيف ذلك؟

سعر الجنيه الإسترليني في مصر اليوم الاثنين 18-12-2023

فهد العتيبي: أتمنى صعود الأهلي لنهائي كأس العالم للأندية

الصحفيين تفتح الحجز لـ 96 وحدة سكنية بمشروع جنة القاهرة الجديدة.. اليوم

من جديد.. عرض مغرٍ لـ محمد صلاح بالدوري السعودي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زوجة ماجد المصرى تثير الجدل بإطلالة ملفتة

فستان كشف عن تاتو.. هيدي كرم تخطف الأنظار بمهرجان الجونة

صدام العمالقة في المونديال.. موعد مباراة الأهلي وفلومينيسي البرازيلي والقنوات الناقلة

على طريقة جورجينا.. أسماء جلال تثير الجدل بحجاب مكشوف

فيديو

سقوط نتنياهو | سيناريوهات مهمة.. وتوقعات بانتهاء الحرب على غزة

مفيش استثناءات .. زيادة الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص

زيادة جديدة في المعاشات | اعرف هتقبض كام ؟!

السبب الحقيقي لطلاق شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب.. هل ينجح الصلح مع شقيقها؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: وليد الفراج.. لا تتوقف

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الحياة بين الصعوبات والانفراجات

هالة الحلفاوي

هالة الحلفاوي تكتب: عام جديد.. أمل جديد

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المُتيّم بالذكرى

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: صباح الخير ياغزة

عمرو صبحي يكتب: قانون الجو بين الفلسفة والتطبيق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

اﻟﻤﺰﻳﺪ