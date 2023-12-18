تفاصيل اعتقال الاحتلال الإسرائيلي خطيب المسجد الأقصى

كشف المحامي حمزة قطينة، أحد أعضاء طاقم الدفاع عن الشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصى، تفاصيل اعتقال الاحتلال الإسرائيلي للشيخ عكرمة صبري، مشيرا إلى أن شرطة الاحتلال الإسرائيلية قامت باجتزاء خطبة الشيخ عكرمة صبري في حديثه عن قطاع غزة وتبادل الأسرى كزريعة للقبض عليه.



وتابع حمزة قطينة، في مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة" عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن الشرطة الإسرائيلية تتهم خطيب مسجد الأٌقصى بالتحريض وتطالب بالزج به في السجن،

واكمل انه يوم الثلاثاء الماضي حضرت مجموعة من قوات الاحتلال للشيخ عكرمة صبري، وتم اصطحابه للتحقيق معه بشبهة دعم الإرهاب والتحريض فيما يتعلق بتبادل الأسرى.