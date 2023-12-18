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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

رسالة مزعجة..كيف تتغلب على مشكلة المساحة الممتلئة في موبايلك؟

رسالة مزعجة..كيف
رسالة مزعجة..كيف تتغلب على مشكلة المساحة الممتلئة في موبايلك

مع زيادة استخدام الهواتف الذكية في حياتنا اليومية، تزداد مشكلة المساحة الممتلئة في الهواتف الذكية. حيث تشغل التطبيقات والصور ومقاطع الفيديو مساحة كبيرة من ذاكرة الهاتف، مما قد يؤدي إلى بطء أداء الهاتف أو حتى تعطله.

 

هناك العديد من الطرق للتغلب على مشكلة المساحة الممتلئة في الهاتف الذكي إليك بعض النصائح:

 

• احذف التطبيقات غير المستخدمة: يعد حذف التطبيقات غير المستخدمة أحد أفضل الطرق لتحرير مساحة على هاتفك الذكي. انتقل إلى قائمة التطبيقات على هاتفك، وابحث عن التطبيقات التي لم تستخدمها منذ فترة طويلة، ثم قم بإلغاء تثبيتها.

• احذف الصور ومقاطع الفيديو غير الضرورية: تحتل الصور ومقاطع الفيديو مساحة كبيرة من ذاكرة الهاتف. انتقل إلى معرض الصور على هاتفك، وابحث عن الصور ومقاطع الفيديو التي لا تحتاجها، ثم قم بحذفها. يمكنك أيضًا نقل الصور ومقاطع الفيديو إلى جهاز كمبيوتر أو جهاز تخزين خارجي.

• انقل الملفات إلى سحابة التخزين: إذا كنت تمتلك حسابات في خدمات التخزين السحابية مثل Google Drive أو iCloud أو Dropbox، فيمكنك نقل الملفات الكبيرة إلى هذه الخدمات. سيؤدي ذلك إلى تحرير مساحة على هاتفك الذكي، وستتمكن من الوصول إلى هذه الملفات من أي جهاز متصل بالإنترنت.

• استخدم بطاقة microSD: إذا كان هاتفك الذكي يدعم بطاقات microSD، فيمكنك استخدامها لزيادة مساحة التخزين. قم بشراء بطاقة microSD ذات سعة كافية، ثم قم بنقل التطبيقات والصور ومقاطع الفيديو إليها.

• قم بترقية هاتفك الذكي: إذا كنت تعاني من مشكلة المساحة الممتلئة في هاتفك الذكي، فقد يكون الوقت قد حان لترقية هاتفك إلى هاتف بسعة تخزين أكبر.

 

فيما يلي بعض النصائح الإضافية التي قد تساعدك على تحرير مساحة على هاتفك الذكي:

 

• قم بتشغيل وضع توفير البيانات: سيساعدك تشغيل وضع توفير البيانات على تقليل حجم البيانات التي يتم تنزيلها على هاتفك.

• قم بتعطيل التنزيلات التلقائية للتطبيقات: إذا كنت لا تحتاج إلى تنزيل التطبيقات تلقائيًا، فقم بتعطيل هذه الميزة.

• قم بتحديث التطبيقات إلى أحدث الإصدارات: قد تتضمن التحديثات الجديدة للتطبيقات تحسينات في الكفاءة قد تساعدك على توفير مساحة على هاتفك.

باتباع هذه النصائح، يمكنك تحرير مساحة على هاتفك الذكي وتحسين أداءه.

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