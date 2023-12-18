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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الشباب والرياضة بشمال سيناء تنفذ سلسلة ندوات مبادرة "الوعي.. حياة"

المشاركين في ندوة
المشاركين في ندوة الحياة وعى

نفذت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء ،  “قسم أندية التطوع , و أندية الفتاة و المرأة”  بالتعاون مع "الأزهر الشريف" ندوة التوعية المجتمعية، ضمن سلسلة ندوات مبادرة "الوعي.. حياة "، وذلك بمركز شباب مدينة العريش.

شارك في الندوة ، أعضاء أندية الفتاة والمرأة و أندية التطوع، بحضور  محمود الشريف مدير الادارة،  وقدمها فضيلة الشيخ محمد عبد العظيم وكيل وزارة منطقة الأزهر الشريف .

 

المخاطر:

 

وأكد عبد العظيم أن اللقاء يهدف  إلى  نشر ثقافة المواطنة والانتماء للوطن وتوعية الشباب بأهمية الوطن وكيفية الحفاظ عليه من المخاطر التي تحيط به والمؤامرات ومعالجة القضايا الأسرية والعمل علي ترابط الأسرة لأن الأسرة يتكون منها الوطن، 

وقد تناولت  الندوة ، عدة محاور منها كيفية الاعتزاز بالوطن وكيف عظم الله سبحانه وتعالى مصر في كتابه العزيز، ثم تطرق إلى أهمية عدم الانصات إلى ما يقال من اشاعات ومقولات هدامة تؤثر على استقرار الوطن .

وفى نهاية اللقاء استمع فضيلة الشيخ عبد العظيم , إلى الشباب والفتيات المشاركين و تم طرح الأسئلة و الاستفسارات و الرد عليها .
 

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جدارية الفنون تراثية بمراكز الشباب بالمدن والقرى في شمال سيناء

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