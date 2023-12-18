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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

ماذا تفعل عند الإصابة بجفاف العين؟.. طبيب يوجه نصيحة مهمة

صدى البلد

قدم اشرف الهباق أستاذ ورئيس قسم العيون بكلية  طب جامعة بنها، نصائح للمواطنين لمنع الإصابة بجفاف العيون.

 

تعرف على أنواع القطرات المستخدمة لعلاج جفاف العين

نصائح عند الإصابة بجفاف العين​

وقال أشرق الهباق في مداخلة هاتفية في برنامج " 8 الصبح " المذاع على قناة " دي إم سي"، :"  هناك أمراض كثيرة تؤدي لـ   جفاف العيون ".

 

وأضاف أشرف الهباق:" التعرض إلى الموبايل والكومبيوتر لفترات طويلة يسبب جفاف العيون ".

 

 وتابع أشرف الهباق:" ظاهرة جفاف العيون انتشرت في الآونة الأخيرة"، مضيفا:" من أعراض جفاف العين الشعور بالوخز وإحمرار العين والزغللة ".

 

 واكمل اشرف الهباق:" من يصاب بجفاف العين يجب أن يلجأ إلى طبيب العيون كي يحدد نسبة الجفاف ويحدد العلاج المناسب ".

 

ولفت أشرف الهباق:" هناك قطرات مرطبة للعين لحمايتها من الجفاف لكن لابد من استشارة طبيب".

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