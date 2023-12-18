ماذا تفعل عند الإصابة بجفاف العين؟.. طبيب يوجه نصيحة مهمة

قدم اشرف الهباق أستاذ ورئيس قسم العيون بكلية طب جامعة بنها، نصائح للمواطنين لمنع الإصابة بجفاف العيون.

وقال أشرق الهباق في مداخلة هاتفية في برنامج " 8 الصبح " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" هناك أمراض كثيرة تؤدي لـ جفاف العيون ".

وأضاف أشرف الهباق:" التعرض إلى الموبايل والكومبيوتر لفترات طويلة يسبب جفاف العيون ".

وتابع أشرف الهباق:" ظاهرة جفاف العيون انتشرت في الآونة الأخيرة"، مضيفا:" من أعراض جفاف العين الشعور بالوخز وإحمرار العين والزغللة ".

واكمل اشرف الهباق:" من يصاب بجفاف العين يجب أن يلجأ إلى طبيب العيون كي يحدد نسبة الجفاف ويحدد العلاج المناسب ".

ولفت أشرف الهباق:" هناك قطرات مرطبة للعين لحمايتها من الجفاف لكن لابد من استشارة طبيب".