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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زلزال 4 ريختر يضرب باكستان

زلزال يضرب باكستان
زلزال يضرب باكستان

أعلن المركز الوطني لعلم الزلازل إن زلزالا بقوة 4.0 درجة على مقياس ريختر ضرب باكستان صباح يوم الاثنين.

ووفقا للمركز، وقع الزلزال حوالي الساعة 11:38:03 على عمق 10 كيلومترات.

وأضاف أن مركز الزلزال كان عند خط العرض: 29.32 درجة جنوبا وخط الطول: 70.12 درجة غربا.

بينما لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات حتى الآن وفي انتظار المزيد من التفاصيل.

والاسبوع الماضي، ضرب زلزال بلغت شدته 4.9 درجة، على مقياس ريختر، أجزاء مختلفة من إقليم «خيبر بختونخوا» شمال غربى باكستان.

وشعر به سكان «سوات ومينجورا وبير السفلى ودير العليا» والمناطق المجاورة، وهرع المواطنون إلى خارج منازلهم، ولم يتم الإبلاغ عن أى خسائر فى الأرواح أو أضرار فى الممتلكات.

إقليم خيبر بختونخوا باكستان بختونخوا مقياس ريختر مركز الزلزال

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