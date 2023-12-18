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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ماذا ينتظر مصر بعد إعلان الرئيس؟| حقيقة إجراء تعديل وزاري.. والدستور يحسم الجدل

اعلان نتيجة الانتخابات
اعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024.. ساعات قليلة تفصلنا عن إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024، للاعلان عن رئيس مصر القادم المنتخب من قبل الشعب المصري، وذلك خلال انعقاد الانتخابات الرئاسية أيام 10 و11 و12 من ديسمبر.

ويعقد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، مؤتمرًا صحفيًا في تمام الساعة الثانية من ظهر اليوم، بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، للإعلان عن نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك في ضوء ما تقدم ذكره وما يتضمنه الجدول الزمني للعملية الانتخابية.

ولم تتلق الهيئة الوطنية للانتخابات، أي طعون من المرشحين في الانتخابات أو وكلائهم، على قرارات اللجان العامة بشأن عملية الاقتراع، خلال الموعد المحدد لهذا الإجراء.

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