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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان تحصد 14 ميدالية في بطولة "الشهيد الرفاعي" لألعاب القوى

جامعة حلوان
جامعة حلوان

شاركت جامعة حلوان في بطولة الجامعات "الشهيد الرفاعي" لألعاب القوى التي أقيمت في الجامعة الأمريكية، وحصلت على المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية برصيد 10 ميداليات ذهبية و3 فضية وبرونزية واحدة.

وجاءت مشاركة الجامعة بدعم ورعاية من الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وفاز الطالب حسام سلامة عبد الحافظ بالمركز الأول في مسابقتي الوثب الطويل والثلاثي، فيما فاز الطالب يوسف بدوي سيد بالمركز الأول في سباق 110 متر حواجز.

كما فاز الطالب إبراهيم محيى إبراهيم بالمركز الأول في سباقي 400 متر و800 متر جري، والطالب عمرو هاني سليمان المركز الأول في سباق 200 متر.

وفي المسابقات الأخرى، فاز الطالب أسامة حسين أحمد بالمركز الأول في سباق 10 آلاف متر، والطالب باسل محمد أحمد بالمركز الأول في مسابقة اطاحة مطرقة، والطالب أحمد سامح محمد بالمركز الأول في رمي الرمح.

كما حصل فريق التتابع 4×100 متر المكون من الطلاب يوسف علاء الدين ويوسف وائل كمال وإبراهيم محيى إبراهيم وعمرو هاني سليمان على المركز الأول.

بينما حصل الطالب يوسف حسام الدين عبد الحميد مركز تالت وثب طويل، والطالب مصطفى سيد سيد حصل على المركز الثالث فى مسابقة ١١٠ متر حواجز.

أما على مستوى الطالبات، فحصلت الطالبة إيتن أحمد يحيى على المركز الثاني في مسابقة الوثب العالي، والطالبة جين محمد إبراهيم محمد على المركز الثاني مكرر في مسابقة الوثب العالي، والطالبة منة الله سيد على المركز الثاني في مسابقة دفع الجلة.

وجاءت المشاركة المشرفة للجامعة تحت إشراف كل من: الأستاذ هشام رفعت أمين عام الجامعة المساعد، الأستاذ محمد السيد جاد مدير الإدارة العامة لرعاية الشباب، الأستاذ أيمن عبدالعزيز مدير إدارة النشاط الرياضي..

Jobs Education الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة الجامعات المصرية التعليم والطلاب الشهيد الرفاعي

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