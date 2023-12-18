تدخل لوقف الهجوم .. وزير الدفاع الأمريكي يصل إلى إسرائيل

وصل وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم الاثنين، إلى إسرائيل لإجراء مباحثات مع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ونظيره الإسرائيلي يوآف جالانت.

ونشر أوستن عبر حسابه على منصة "إكس" مقطع فيديو يظهر هبوط طائرته في تل أبيب، واستقباله من قبل عدد من المسؤولين الإسرائيليين.

وعلق قائلًا "سألتقي بوزير الدفاع يوآف جالانت ومجلس الوزراء الحربي لتأكيد التزام أمريكا الصارم تجاه إسرائيل، ومناقشة عمليات الجيش الإسرائيلي لتفكيك حماس، والتأكيد على الحاجة إلى حماية المدنيين من الأذى وتمكين تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة".

وكانت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، أفادت في وقت سابق ، نقلا عن مصادر مطلعة، بأن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، يعتزم إقناع القادة العسكريين الإسرائيليين بوقف الهجوم البري واسع النطاق في قطاع غزة، والانتقال إلى عمليات أكثر استهدافا ضد قادة حماس.

وذكرت “نيويورك تايمز”، أن “وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، سيطلب خلال زيارته لإسرائيل، من القادة العسكريين الإسرائيليين الانتباه إلى الحاجة إلى سلامة السكان المدنيين الفلسطينيين".