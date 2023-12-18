إيران: أمريكا وإسرائيل وراء الهجوم السيبراني المتسبب في تعطل محطات الوقود

قال وزير النفط الإيراني، جواد أوجي، اليوم الاثنين، إن سبب تعطل محطات الوقود صباح اليوم، هو هجوم سيبراني نفذته الولايات المتحدة وإسرائيل.

وأضاف أوجي في تصريحات نقلتها وكالة "تسنيم" الإيرانية: "سبب تعطل توزيع الوقود هجوم سيبراني نفَّذه أعداؤنا بإسرائيل وأمريكا بعد خسائرهما بجبهات أخرى".

وتابع: "حاليًا، تعمل 1650 محطة وقود في جميع أنحاء البلاد يدويًا دون استخدام بطاقة الوقود المدعوم".

وأعلنت وزارة النفط الإيرانية، تعطل في محطات الوقود بمحافظات مثل طهران وكلستان وخوزستان وشمال خراسان وكهكيلويه وبوير أحمد وأذربيجان وهرمزكان وبلوشستان، وطلبت وزارة النفط من المواطنين عدم مراجعة المحطات في الوقت الحالي، وفقا لوكالة أنباء فارس الإيرانية.

وأكدت وزارة النفط الإيرانية، تعطيل ما لا يقل عن 60% من محطات الوقود في البلاد حتى الآن.

وقال متحدث باسم رابطة محطات وقود إيران، لوكالة أنباء فارس الإيرانية: "تأكد حدوث مشكلة برمجيات في نظام الوقود في بعض المحطات في أنحاء البلاد، ويقوم خبراء حاليا بحل المشكلة".

وشدد المتحدث على أن "البلاد لا تشهد أي نقص في إمدادات الوقود"، ودعا سائقي السيارات إلى عدم التوجه حالياً إلى محطات الوقود.

وأضافت الوكالة، أن احتمال تعرض الأنظمة لهجوم إلكتروني "لم يتم استبعاده بعد".

وأعلنت مجموعة القرصنة الإسرائيلية "العصفور المفترس"، تعطيل غالبية محطات الوقود في جميع أنحاء إيران في هجوم إلكتروني، حسبما ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.