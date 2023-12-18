بطريرك الأقباط الكاثوليك: ندعم القيادة السياسية ونصلي لاستكمال مسيرة التنمية

أصدر الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك ، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر بيانا عاجلا لتهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوليه منصب رئاسة الجمهورية لفترة رئاسية جديدة

حيث قال الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك في بيانه : "باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسي، نهنئ فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتوليه منصب رئاسة جمهورية مصر العربية، لفترة رئاسية جديدة.



وأضاف الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك : تؤكد الكنيسة دعمها الكامل للقيادة السياسية، وصلاتها لاستكمال مسيرة التنمية نحو الجمهورية الجديدة، والتوفيق لخير مصرنا الحبيبة وشعبها العظيم".

وأعلن مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوى فوز المرشح عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية 2024، بنسبة 89.6% % وتوليه منصب رئاسة الجمهورية لولاية جديدة.

جاء ذلك فى المؤتمر الصحفى الذى عقده مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوى بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، للإعلان عن نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك في ضوء ما تقدم ذكره وما يتضمنه الجدول الزمني للعملية الانتخابية.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، اعلنت في بيان صادر عنها، أنها لم تتلق أية طعون من المرشحين في الانتخابات الرئاسية أو وكلائهم، على القرارات الصادرة من اللجان العامة بشأن عملية الاقتراع، خلال الموعد المقرر لهذا الإجراء، والمُحدد في الجدول الزمني للعملية الانتخابية طيلة الخميس الماضي الموافق 14 ديسمبر الجاري.