عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بطريرك الأقباط الكاثوليك: ندعم القيادة السياسية ونصلي لاستكمال مسيرة التنمية

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

أصدر الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك ، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر بيانا عاجلا لتهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوليه منصب رئاسة الجمهورية لفترة رئاسية جديدة

حيث قال الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك في بيانه : "باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسي، نهنئ فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتوليه منصب رئاسة جمهورية مصر العربية، لفترة رئاسية جديدة. 
 

وأضاف الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك : تؤكد الكنيسة دعمها الكامل للقيادة السياسية، وصلاتها لاستكمال مسيرة التنمية نحو الجمهورية الجديدة، والتوفيق لخير مصرنا الحبيبة وشعبها العظيم".

وأعلن مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوى فوز المرشح عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية 2024، بنسبة   89.6%  % وتوليه منصب رئاسة الجمهورية لولاية جديدة.

جاء ذلك فى المؤتمر الصحفى الذى عقده مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوى بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، للإعلان عن نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك في ضوء ما تقدم ذكره وما يتضمنه الجدول الزمني للعملية الانتخابية.

 

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، اعلنت في بيان صادر عنها، أنها لم تتلق أية طعون من المرشحين في الانتخابات الرئاسية أو وكلائهم، على القرارات الصادرة من اللجان العامة بشأن عملية الاقتراع، خلال الموعد المقرر لهذا الإجراء، والمُحدد في الجدول الزمني للعملية الانتخابية طيلة الخميس الماضي الموافق 14 ديسمبر الجاري.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد القبض على المحتكرين| مفاجأة في أسعار السكر والبصل بالأسواق.. تفاصيل

بالأرقام.. ترتيب عدد الأصوات لـ المرشحين في الانتخابات الرئاسية 2024

لاعب تونس السابق يعلن مفاجأة لأول مرة عن مهاجم الأهلي موديست

انتهاء أزمة السكر رسميًا.. الكيلو يهبط 20 جنيها دفعة واحدة بعد تحرك الحكومة

عشان محدش يضحك عليك| أسعار جبرية لـ 7 سلع بينها السكر والأرز.. ومفاجأة من التموين بشأن الزيت

200 جنيه|هبوط مفاجئ يضرب الذهب بعد الارتفاع الجنوني.. وهذا سعر عيار 21 الآن

انخفاض مفاجئ فى أسعار الأرز.. اعرف الكيلو وصل كام؟

أول تعليق من حملة السيسي الانتخابية على فوزه بفترة رئاسية ثالثة

ترشيحاتنا

لحظة فارقة.. زعيم الأغلبية مهنئا السيسي: المصريون اصطفوا خلفك للحفاظ على الوطن

بسبب هجمات الحوثيين.. إجراء عاجل من شركات التأمين البحري في لندن

القاهرة الإخبارية: كلمة للرئيس السيسي عقب فوزه بفترة رئاسية ثالثة

إعلان موعد أداء أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد اليمين الدستورية

الشعب قال كلمته|أبو العينين يحتفل وسط أهالي الجيزة بفوز الرئيس السيسي بولاية جديدة

الرئيس السيسي يتسلم أوراق اعتماد سفيرة البحرين في القاهرة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها الـ 49.. 10 صور أثارت الجدل لـ نيللي كريم|شاهد

هنا شيحة: كل التحية لمهرجان الجونة بتقديم دورة استثنائية في هذه الظروف

ماذا يحدث لجسمك عند تناول شوربة العدس

شاهد صور حفل زفاف هبة قطب| بدون حجاب

فيديو

رفضت العالمية وحظي كان سيئا.. يسرا تكشف سر حصولها على لقب النجمة المعلبة

سر حبها لكبار السن.. حقيقة زواج غادة عبد الرازق من ثري قطري

معركة شرسة.. العالم على مشارف حرب عالمية مع القرود والبعوض

أصيب بمرض في لسانه.. الحزن يخيم على مواقع التواصل بسبب وفاة التيك توكر فلانتينو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

نهال علام

نهال علام تكتب: الانتخابات الرئاسية

حسام الفقي

حسام الفقى يكتب: آخر جيل قبل السوشيال ميديا

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: وليد الفراج.. لا تتوقف

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الحياة بين الصعوبات والانفراجات

هالة الحلفاوي

هالة الحلفاوي تكتب: عام جديد.. أمل جديد

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المُتيّم بالذكرى

اﻟﻤﺰﻳﺪ