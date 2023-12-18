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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رفع 150 طن قمامة خلال حملة نظافة مكبرة ببيلا في كفر الشيخ

حملات مكثفة للنظافة
حملات مكثفة للنظافة

شنت رئاسة مركز ومدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، الإثنين، حملة نظافة مكبرة أسفرت عن رفع ما يقرب من 150 طناً من القمامة والمخلفات وتراكمات الأتربة، وتهدف هذه الحملة إلى تحسين مستوى النظافة في المدينة، وتهيئة الطرق الفرعية والشوارع لتيسير حركة المواطنين والسيارات.

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وتأتي هذه الجهود في إطار التزام رئاسة المركز والمدينة بتحسين البيئة وتوفير بيئة صحية للمواطنين، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

قال جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، إن الحملة استهدفت رفع كفاءة مستوى النظافة بالمدينة، من خلال كنس الأتربة في عدد من الشوارع ورفع القمامة وإزالة المخلفات ورفعها من أماكن التجميع والحاويات خلال الفترتين الصباحية والمسائية بكافة أحياء وشوارع المدينة، بالإضافة الى تسوية وتمهيد الطرق والشوارع غير الممهدة، وذلك لإعادة الواجهة الحضارية للمدينة وتحسين مستوى النظافة والحفاظ على البيئة المحيطة.

وأوضح رئيس مدينة بيلا، أنه تابع أعمال منظومة النظافة ونقل المخلفات والتراكمات من النقاط الوسيطة للمقلب العمومي بالمدينة والتخلص منها بشكل آمن، بجانب تمهيد الطرق الرئيسية والفرعية بالقري، وتم تسويتها وتهيئتها لتيسير حركة المواطنين، بإشراف رؤساء القري، لإظهار الشكل الجمالي للقرى وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالقطاعات الخدمية المختلفة.

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