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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بمشاركة 30 متسابقا.. شباب كفر الشيخ تختتم نهائي مسابقة «الشطرنج»

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

نظمت إدارة شباب كفر الشيخ، نهائي مسابقة الشطرنج للنشء من عمر 10 أعوام حتى 16 عاماً، بمشاركة 30 متسابقاً، الصاعدين من منافسات مراكز الشباب، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

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من جانبه، أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن برامج تنمية النشء تقدم برامج عدة لتنمية المهارات الإبداعية وتنمية ذكاء الطفل منها لعبة الشطرنج وهي أداة تعليمية لإعمال عقل الطفل في مواجهة الألعاب الإلكترونية ووسائل الاتصال الاجتماعي وزيادة تركيز الأطفال كما أنها وسيلة لتعود الطفل على التخطيط والمنافسة بذكاء.

أقيمت المسابقة النهائية للشطرنج بإدارة شباب كفر الشيخ، بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، ومتابعة تنفيذ لبنى أبو القاسم، مدير إدارة تنمية النشء، وفتحي جبر مدير إدارة شباب كفر الشيخ، من تنظيم فريق عمل الإدارة.

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