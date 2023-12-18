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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

كتلة الحوار مهنئة السيسي: المشاركة الواسعة بالانتخابات تعكس اقتناع الشعب وقبوله بخطوات الإصلاح

باسل عادل
باسل عادل

تقدمت كتلة الحوار بالتهنئة للشعب المصري العظيم علي إتمام الاستحقاق الانتخابي علي مقعد رئيس الجمهورية وتحييه علي مشاركته الواسعة والتي لفتت الأنظار والتي تعكس ارتفاع الوعي المصري رغم التحديات الاقتصادية والأمنية، كما تعد هذه المشاركة الواسعة تعبيرا واضحا من الشعب علي اقتناعه وقبوله بخطوات الإصلاح السياسي التي اتخذتها الدولة المصرية والانفتاح علي جميع الآراء وهي الخطوات التي بدت جلية بإطلاق الحوار الوطني.

كما توجهت كتلة الحوار بالشكر والتقدير لجهود الدولة المصرية والهيئة الوطنية للانتخابات علي نجاح العملية الانتخابية الأهم والتي شهدت مشاركة كبيرة جدا لم تشهدها مصر منذ فترة طويلة.

وتقدم الدكتور باسل عادل رئيس كتلة الحوار بالتهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي علي ثقة الشعب المصري الكبيرة والمشاركة المبهرة وغير المسبوقة والتي تجعل المسئولية اكبر في تحقيق طفرة جديدة في ملفات الاقتصاد والأمن والإصلاح السياسي والذي تعهد الرئيس باستكمال خطواتها في خطاب إعلان ترشحه في ختام مؤتمر حكاية وطن.
وأكد الدكتور باسل عادل أن المشاركة الواسعة هي ختم اعتماد للإنجازات التي حققتها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتؤكد كتلة الحوار أن التحديات الاقتصادية والسيطرة علي التضخم وارتفاع الأسعار هي أولويات عاجلة للمواطنين بكل فئاتهم وأن توسيع شبكة الحماية الاجتماعية باتت مطلبا ملحا للغاية، كما ان التوتر الأمني علي كافة الحدود المصرية واعتبارات الأمن القومي يجعل هذا الملف علي قمة أولويات المواطن والدولة بكل أجهزتها ومؤسساتها.

 وإذ تؤكد الكتلة ان نسبة المشاركة الواسعة والفوز بنسبة كبيرة ومريحة تعد تفويضا للرئيس باتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات تحفظ حدود مصر وأمنها القومي.

كثيرة هيا أعباء الرئيس القادمة ولكن بالتفاف الشعب المصرية ومؤسساته وأحزابه وباستمرار حالة الحوار بين المصريين سنعبر جميعنا بمصر إلي بر الأمان .

كتلة الحوار باسل عادل عبدالفتاح السيسي

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