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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

كتلة الحوار: المشاركة الواسعة بالانتخابات الرئاسية ختم اعتماد لإنجازات الدولة بقيادة السيسي

الدكتور باسل عادل
الدكتور باسل عادل رئيس كتلة الحوار

تقدمت كتلة الحوار بالتهنئة للشعب المصري العظيم علي اتمام الاستحقاق الانتخابي علي مقعد رئيس الجمهورية وتحييه علي مشاركته الواسعة والتي لفتت الأنظار والتي تعكس ارتفاع الوعي المصري رغم التحديات الاقتصادية والامنية كما تعد هذه المشاركة الواسعة تعبيرا واضحا من الشعب علي اقتناعه و قبوله بخطوات الإصلاح السياسي التي اتخذتها الدولة المصرية والانفتاح علي جميع الاراء وهي الخطوات التي بدت جلية بإطلاق الحوار الوطني .

كما توجهت كتلة الحوار فى بيان صحفى لها بالشكر والتقدير لجهود الدولة المصرية والهيئة الوطنية للانتخابات علي نجاح العملية الانتخابية الاهم والتي شهدت مشاركة كبيرة جدا لم تشهدها مصر منذ فترة طويلة .

وتقدم الدكتور باسل عادل رئيس كتلة الحوار بالتهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي علي ثقة الشعب المصري الكبيره و المشاركه المبهره و غير المسبوقة والتي تجعل المسئولية اكبر في تحقيق طفرة جديدة في ملفات الاقتصاد والأمن والإصلاح السياسي والذي تعهد الرئيس باستكمال خطواته في خطاب إعلان ترشحه في ختام مؤتمر حكاية وطن.

وأكد الدكتور باسل عادل ان المشاركة الواسعة هي ختم اعتماد للانجازات التي حققتها الدوله المصريه بقياده الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتابع: تؤكد كتلة الحوار ان التحديات الاقتصادية والسيطرة علي التضخم وارتفاع الاسعار هي أولويات عاجلة للمواطنين بكل فئاتهم وان توسيع شبكة الحماية الاجتماعية باتت مطلبا ملحا للغاية .

وأضاف:كما ان التوتر الامني علي كافة الحدود المصرية و اعتبارات الامن القومي يجعل هذا الملف علي قمة أولويات المواطن والدولة بكل اجهزتها ومؤسساتها ، واذ تؤكد الكتله ان نسبة المشاركه الواسعه و الفوز بنسبه كبيره و مريحه تعد تفويضا للرئيس باتخاذ ما يلزم من قرارات و اجراءات تحفظ حدود مصر وأمنها القومي

واختتم:كثيرة هيا أعباء الرئيس القادمة ولكن بالتفاف الشعب المصرية ومؤسساته واحزابه وباستمرار حالة الحوار بين المصريين سنعبر جميعنا بمصر إلي بر الأمان .

كتلة الحوار الاستحقاق الانتخابي رئيس الجمهورية الاصلاح السياسى الحوار الوطني

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