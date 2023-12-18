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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم سان جيرمان: مواجهة ريال سوسيداد بدوري أبطال أوروبا تتطلب استعدادا جيدا

باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان

تحدث البرازيلي ماركينيوس، قائد فريق باريس سان جيرمان، عن الوقوع في مواجهة ريال سوسيداد الإسباني، لحساب دور ال16 لدوري أبطال أوروبا.

وصرح ماركينيوس، عبر قناة ناديه "PSG TV"، اليوم الاثنين: "ريال سوسيداد يمر بفترة جيدة للغاية.. لقد خاضوا مشوارا صعبا في مرحلة المجموعات ضد منافسين أقوياء، ومع ذلك تأهلوا في الصدارة متفوقين على إنتر ميلان الوصيف".

وأضاف المدافع البرازيلي الدولي: "أعتقد أن هذا يظهر قيمة وقوة الفريق الإسباني، وكيف يتعين علينا الاستعداد لنكون في حالة جيدة لتلك المباراة".

وأردف: "ستكون هناك متغيرات عديدة حتى يحين موعد مواجهة ريال سوسيداد.. فريقنا ينمو ويعمل بشكل جيد ويتطور، وسنكون مستعدين لهذا اللقاء".

وكان الفريق الباريسي قد جمع 8 نقاط، ليتأهل في وصافة المجموعة السادسة خلف بوروسيا دورتموند الألماني 11 نقطة، الذي سيواجه بي إس في أيندهوفن الهولندي.

أما سوسيداد فتصدر المجموعة الرابعة برصيد 12 نقطة، متفوقا بفارق الأهداف على إنتر ميلان الإيطالي، الذي سيصطدم بأتلتيكو مدريد الإسباني.

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