خضت حربا في تشيلسي.. مورينيو يفجر مفاجأة عن محمد صلاح

فجر البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لروما، مفاجأة بخصوص المصري محمد صلاح نجم ليفربول الأنجليزي الحالي.

وقال مورينيو في تصريحات نقلها الصحفي فابريزيو رومانو: "عندما يقول الناس أنني تركت محمد صلاح يرحل، فأنا أقول العكس تماما".

ونقل خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا عن مورينيو قوله: "اشتريت صلاح بعد أن كان ذاهبا إلى ليفربول، وخضت حربا لإقناعه بالانضمام إلى تشيلسي".

وزاد المدير الفني لروما: "لم يكن صلاح يريد الانتظار وأراد الذهاب على سبيل الإعارة، ثم قام تشيلسي ببيعه ولست أنا من باعه".

وانضم النجم المصري لصفوف تشيلسي في شتاء 2014 قادما من بازل السويسري في صفقة بلغت حوالي 16.5 مليون يورو.

ولم يلعب صلاح تحت قيادة مورينيو في تشيلسي سوى 19 مباراة بمجموع دقائق (881 دقيقة)، سجل خلالها هدفين وقدم 4 تمريرات حاسمة.



وغادر النجم المصري تشيلسي على سبيل الإعارة إلى فيورنتينا وروما، قبل أن يرحل نهائيا في 2016 للجيالوروسي.