برلماني: حصول السيسي على أعلى الأصوات يعكس إيمان الشعب بقيادته الحكيمة

قدم الدكتور سامي فتحي سوس، عضو مجلس النواب، التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، لفوزه بفترة رئاسية جديدة، مضيفا أن حصول الرئيس السيسي على نسبة أصوات أكثر من 89% يدل على الشعبية الكاسحة لدي المصريين ويؤكد تمسك الشعب به لاستكمال مسيرة البناء والتنمية والانجازات الضخمة ويعد الرئيس الحاصل على أعلى تصويت خلال تاريخ مصر المعاصر.

وأكد سوس، خلال بيان له اليوم الإثنين، على الثقة الغالية للشعب المصري في الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تعكس إيمان الشعب بقيادته الحكيمة، وقدرته على مواجهة التحديات التي تواجه الوطن، والمضي قدمًا في تحقيق أهداف التنمية المُستدامة وبناء الجمهورية الجديدة.

وأضاف عضو مجلس النواب ، أن جموع الشعب المصري عبرت عن نفسها ومستقبلها وفي مقدمتها الشباب والمرأة المصرية صوت الضمير المصري وسطروا ملحمة وطنية بإقبالهم التاريخي على صناديق الانتخابات ، بجانب أنها صورة استدعت الفخر والاعتزاز وعززوا ثقتهم في الرئيس عبدالفتاح السيسي ابن المؤسسة العسكرية الذي حافظ على مقدرات الوطن وعمل على تنميتها.

وأشار النائب إلى أن مشهد الانتخابات الرئاسية المصرية لعام 2024 والتي أجريت داخل مصر على مدار ثلاثة أيام من 10 - 12 ديسمبر الجاري، تحت إشراف قضائي كامل، عكست صورة مشرفة ويجب على المصريين أن يصطفوا خلف قيادتهم السياسية خلال الفترة المقبلة من أجل استكمال مسيرة التنمية ومواجهة التحديات والظروف الصعبة التي تواجهها مصر.