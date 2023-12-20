أعلى سعر فائدة على شهادات الإدخار في البنوك.. بالأرقام والتفاصيل

تشهد سوق الفائدة في مصر تحولات ملحوظة، حيث يقوم البنك المركزي بتحديث سياسته النقدية بانتظام.

وفي هذا التقرير، سنلقي نظرة عميقة على آخر اجتماع لجنة السياسة النقدية وكيف أثر ذلك على أسعار الفائدة في البنوك. كما سنستعرض أيضًا أفضل العروض للاستثمار في شهادات الادخار من بعض البنوك الرائدة في السوق، وذلك قبل الاجتماع المرتقب غدا.



قرارات لجنة السياسة النقدية

وفي اجتماعها الأخير في نوفمبر 2023، قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية عند مستويات ملحوظة، حيث بقيت عند 19.25%، 20.25% و19.75% على الترتيب.

وتلك القرارات تعكس استقرارًا نسبيًا في السياسة النقدية، مما يؤثر على أسعار الفائدة في البنوك.

